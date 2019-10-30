Учиться и еще раз учиться: перспективы развития образования в Хабаровске

Комитеты гордумы готовятся к обсуждению бюджета города. Он уже прошел общественные слушания. Основная часть средств – это более 9 миллиардов рублей будет направлена на развитие и содержание социальной сферы. В гостях на радио "Комсомольская правда Хабаровск" председатель комитета по социальным вопросам Хабаровской городской думы Юрий Ягодин. С 8 до 9 утра поговорили о социальной сфере в Хабаровске и в частности об образовании.

Прямой эфир 31 октября с 8 до 9 утра на частоте 88,3 FM

Учиться и еще раз учиться: перспективы развития образования в ХабаровскеФото: Сергей ПЯТКОВ