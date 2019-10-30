Как всегда по четвергам в эфире живая музыка. В гостях у радио "Комсомольская правда Хабаровск" Наталья Носова и оркестр.

Прямой эфир 31 октября с 9 до 10 утра на частоте 88,3 FM

"Музыкальный четверг" на радио "Комсомольская правда Хабаровск"Фото: Сергей ПЯТКОВ