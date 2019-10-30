2019-10-31T09:42:41+03:00
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"Музыкальный четверг" на радио "Комсомольская правда Хабаровск"

Прямой эфир 31 октября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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"Музыкальный четверг" на радио "Комсомольская правда Хабаровск""Музыкальный четверг" на радио "Комсомольская правда Хабаровск"Фото: Борис КОКУРИН
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Как всегда по четвергам в эфире живая музыка. В гостях у радио "Комсомольская правда Хабаровск" Наталья Носова и оркестр.

Прямой эфир 31 октября с 9 до 10 утра на частоте 88,3 FM

"Музыкальный четверг" на радио "Комсомольская правда Хабаровск" Фото: Сергей ПЯТКОВ

"Музыкальный четверг" на радио "Комсомольская правда Хабаровск"Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 31_10_19 09-00 - 10-00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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