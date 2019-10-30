2019-10-31T11:02:13+03:00
Хабаровский эксперт

Минсоцзащиты Хабаровского края должно знать: осенние работы на даче влияют на урожай

Слушайте эфир от 30 октября 2019 года на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Минсоцзащиты Хабаровского края должно знать: осенние работы на даче влияют на урожайМинсоцзащиты Хабаровского края должно знать: осенние работы на даче влияют на урожайФото: Борис КОКУРИН
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Среда считается минипятницей, поэтому и темы мы подобрали как-будто бы легкие. В первой половине часа на радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" обсудили с юристом и медиатором Павлом Пантелеевым как строить нормальные семейные отношения.

Как строить нормальные семейные отношения Фото: Сергей ПЯТКОВ

Как строить нормальные семейные отношенияФото: Сергей ПЯТКОВ

А во второй половине часа в гости к нам пришла дачные эксперт Эрика Георгиевна Терехова.

Минсоцзащиты Хабаровского края должно знать: осенние работы на даче влияют на урожай Фото: Сергей ПЯТКОВ

Минсоцзащиты Хабаровского края должно знать: осенние работы на даче влияют на урожайФото: Сергей ПЯТКОВ

Она и раскрыла нам тайны того, как осенние работы даже в преддверие зимы влияют на урожай прошлого года. Откровенно говоря, этот разговор нужен был больше для министерства социальной защиты Хабаровского края, которое отказало дачникам в компенсации проезда в октябре как раз, мотивируя, что на дачах уже нечего делать.

эксперт_30_10_2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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