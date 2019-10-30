Минсоцзащиты Хабаровского края должно знать: осенние работы на даче влияют на урожай
Среда считается минипятницей, поэтому и темы мы подобрали как-будто бы легкие. В первой половине часа на радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" обсудили с юристом и медиатором Павлом Пантелеевым как строить нормальные семейные отношения.
Как строить нормальные семейные отношенияФото: Сергей ПЯТКОВ
А во второй половине часа в гости к нам пришла дачные эксперт Эрика Георгиевна Терехова.
Минсоцзащиты Хабаровского края должно знать: осенние работы на даче влияют на урожайФото: Сергей ПЯТКОВ
Она и раскрыла нам тайны того, как осенние работы даже в преддверие зимы влияют на урожай прошлого года. Откровенно говоря, этот разговор нужен был больше для министерства социальной защиты Хабаровского края, которое отказало дачникам в компенсации проезда в октябре как раз, мотивируя, что на дачах уже нечего делать.
эксперт_30_10_2019
ИСТОЧНИК KP.RU