Минсоцзащиты Хабаровского края должно знать: осенние работы на даче влияют на урожай

Среда считается минипятницей, поэтому и темы мы подобрали как-будто бы легкие. В первой половине часа на радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" обсудили с юристом и медиатором Павлом Пантелеевым как строить нормальные семейные отношения.

Как строить нормальные семейные отношенияФото: Сергей ПЯТКОВ

А во второй половине часа в гости к нам пришла дачные эксперт Эрика Георгиевна Терехова.

Минсоцзащиты Хабаровского края должно знать: осенние работы на даче влияют на урожайФото: Сергей ПЯТКОВ

Она и раскрыла нам тайны того, как осенние работы даже в преддверие зимы влияют на урожай прошлого года. Откровенно говоря, этот разговор нужен был больше для министерства социальной защиты Хабаровского края, которое отказало дачникам в компенсации проезда в октябре как раз, мотивируя, что на дачах уже нечего делать.