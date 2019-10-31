В Хабаровском отделении "Единой России" новый секретарь
Прямой эфир 1 ноября на частоте 88,3 FM
В Хабаровском отделении "Единой России" новый секретарьФото: Борис КОКУРИН
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В гостях на радио "Комсомольская правда Хабаровск" ИО секретаря Хабаровского отделения "Единой России" Максим Иванов. С 9 до 10 утра поговорили о назначении на должность и о планах на будущее. Обсудили перспективы партии в регионе.
Прямой эфир 1 ноября на частоте 88,3 FM
В Хабаровском отделении "Единой России" новый секретарьФото: Сергей ПЯТКОВ
Максим Иванов 01_11_19
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ИСТОЧНИК KP.RU