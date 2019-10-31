2019-11-01T06:01:59+03:00
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В Хабаровском отделении "Единой России" новый секретарь

Прямой эфир 1 ноября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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В Хабаровском отделении "Единой России" новый секретарьВ Хабаровском отделении "Единой России" новый секретарьФото: Борис КОКУРИН
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В гостях на радио "Комсомольская правда Хабаровск" ИО секретаря Хабаровского отделения "Единой России" Максим Иванов. С 9 до 10 утра поговорили о назначении на должность и о планах на будущее. Обсудили перспективы партии в регионе.

Прямой эфир 1 ноября на частоте 88,3 FM

В Хабаровском отделении "Единой России" новый секретарь Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровском отделении "Единой России" новый секретарьФото: Сергей ПЯТКОВ

Максим Иванов 01_11_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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