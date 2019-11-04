2019-11-05T10:40:05+03:00
Это - Хабаровск!

Мисс Дальний Восток 2019 выходит на финишную прямую

Прямой эфир 5 ноября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Мисс Дальний Восток 2019 выходит на финишную прямуюМисс Дальний Восток 2019 выходит на финишную прямуюФото: Борис КОКУРИН
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В конце ноября в Хабаровске будут выбирать главную красавицу региона.

Напомним, что «Мисс Дальний Восток» является отборочным туром на всероссийский конкурс красоты «Мисс Россия», и победительница будет представлять регион в Москве и бороться за титул главной красавицы страны.

С планами и проблемами предстоящего конкурса, с его историей и достижениями, в прямом эфире на радио "Комсомольская правда Хабаровск" поделилась организатор - директор "Дальневосточного театра моды" Анна Карпусь.

Прямой эфир 5 ноября с 9 до 10 утра на частоте 88,3 FM

Мисс Дальний Восток 2019 выходит на финишную прямую Фото: Сергей ПЯТКОВ

Мисс Дальний Восток 2019 выходит на финишную прямуюФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 05_11_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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