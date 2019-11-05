ФСС Хабаровского края заявляет: страхование профессиональных рисков выгодно

Риск - дело благородное, если соблюдена инструкция по охране труда. Однако, даже это бывает не спасает от происшествий на работе. Поэтому встают вопросы: как уберечься от несчастных случаев? как восстановиться после происшествия? А рачительный работодатель ещё поищет экономическую выгоду для бюджета предприятия. Ведь можно и вычет получить и скидку. Подробности знает начальник отдела страхования профессиональных рисков ФСС Хабаровского края Татьяна Семенюк.

ФСС Хабаровского края заявляет: страхование профессиональных рисков выгодноФото: Сергей ПЯТКОВ