Федеральное агентство недвижимости «Перспектива 24» приходит в Хабаровск. Есть ли перспективы у «Перспективы», как оценивают рынок недвижимости в Хабаровске и крае? Какие выгоды повлечет за собой приход в край агенства федерального уровня? На эти и другие вопросы с 9 до 10 утра в прямом эфире радио "Комсомольская правда Хабаровск" ответил генеральный директор агентства в Хабаровске Илья Курчаков.

Федеральное агентство недвижимости «Перспектива 24» приходит в ХабаровскФото: Сергей ПЯТКОВ