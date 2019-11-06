2019-11-07T07:53:34+03:00
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"Музыкальный четверг" на радио "Комсомольская правда Хабаровск"

Прямой эфир 7 ноября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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"Музыкальный четверг" на радио "Комсомольская правда Хабаровск""Музыкальный четверг" на радио "Комсомольская правда Хабаровск"Фото: Борис КОКУРИН
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В гостях на радио "Комсомольская правда Хабаровск" Владимир Бабенко - художественный руководитель и солист Народного коллектива Хабаровского края «Триумф», режиссер и ведущий торжественных церемоний, автор творческих проектов.

14 ноября в 18:30 в Хабаровской краевой филармонии у Владимира состоится концерт. С 9 до 10 утра в прямом эфире он рассказал, что ожидать зрителям на грядущем мероприятии и, конечно же, исполнил несколько композиций.

"Музыкальный четверг" на радио "Комсомольская правда Хабаровск" Фото: Сергей ПЯТКОВ

"Музыкальный четверг" на радио "Комсомольская правда Хабаровск"Фото: Сергей ПЯТКОВ

Владимир Бабенко 07_11_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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