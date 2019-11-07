12 ноября Сбербанк отмечает свой 178-й День рождения. В честь этого события по всей стране пройдёт акция «Зелёный день». Что и когда запланировано в рамках нее в Хабаровске? Какие сюрпризы от Сбербанка ждут жителей и гостей нашего города? Об этом и многом другом поговорили с представителями ПАО Сбербанк с 8 до 9 утра в прямом эфире на радио "Комсомольская правда Хабаровск".

Сбербанк в свой день рождения устроит хабаровчанам "Зеленый день"Фото: Сергей ПЯТКОВ