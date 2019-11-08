Если жизнь, после того как не избрали в депутаты

Выборная кампания закончилась 8 сентября. Почти затихли те баталии. И стало интересно как живут те кто не стал депутатом. Была ли предвыборная программа только лишь пустыми обещаниями...

О жизни после проигранных выборов в студии радио "Комсомольской Правды - Хабаровск" рассказал предприниматель, бывший кандидат в Законодательную думу Хабаровского края Али Мамедов.

Если жизнь, после того как не избрали в депутатыФото: Сергей ПЯТКОВ