14:5- «СКА-Нефтяник» паровым катком прошелся по нижегородскому «Старту»

«Старт» из Нижнего Новгорода команда, которую с начала турнира преследует чреда неудач, они проиграли «Строителю» и московскому «Динамо», на выезд в Хабаровск с командой не поехали ряд ведущих игроков: Константин Волочугин, Григорий Липин, Дмитрий Черных, Максим Гавриленко – все они получили травмы. Сергей Даданов был вызван на сбор юношеской сборной. К тому же ходят слухи о не очень хорошем финансовом положении у нижегородского клуба.

Однако именно «Старт» открыл счет в этой игре. На пятой минуте забрасывает Анатолий Голубков. Затем армейцы перехватили инициативу и забили три безответных гола в ворота «бело-красных». На шестой минуте отличился Артем Бондаренко, на седьмой Эрик Петтерссон, и на девятой Алан Джусоев.

Казалось все, игра для «Старта» закончилась, но не тут-то было. На 23 минуте момент реализует Алексей Киселев – 3:2, на 32 минуте Сергей Чистосердов делает счет равным – 3:3. Михаил Юрьев, главный тренер «СКА» берет тайм аут, требует от игроков добавить скорости. На 33 минуте матча Эрик Петтерссон оформляет дубль выводя «армейцев» вперед. Старт не сдается и спустя восемь минут уже Алексей Киселев делает свой дубль – 4:4. Армейцам удалось отыграть очко только перед самым свистком судьи. Забивает Сергей Скопинцев. На перерыв команды уходят с минимальным преимуществом «армейцев»

- «Старт» создает моменты, я думаю игра равная. У нас не очень хорошая реализация, но надеюсь, во втором тайме все изменится. У соперников есть сложности, но сегодня нет команды, у которой их нет. Пока они со своими сложностями справляются лучше, чем мы – несколько растерянно комментирует в перерыве Максим Ишкельдин, полузащитник «СКА-Нефтяника».

Казалось, что «Старт» наконец-то воспрянул ото сна в этом сезоне и взял игру в свои руки. Но так только казалось. Непонятно что сказал своим игрокам Михаил Юрьев, но «красно-черным» как будто батарейки перезарядили. Следует целая серия безответных голов хабаровских армейцев. Семь мячей забрасывают они в ворота «Старта», счет доходит до 12:4 и только тогда Артем Гареев сумел огрызнуться – 12:5. Но армейцы продолжают атаковать, доводя количество забитых голов до 14.

Эрик Петтерссон в этом матче оформляет двойной хет-трик забив шесть мячей, Артем Бондаренко – покер, на его счету четыре гола. Один мяч забросил Алан Джусоев, один забил Александр Антипов, один Сергей Скопинцев и еще один на счету Дмитрия Аникина.

Это был очень интересный матч с командой от которой никто не ожидал такой напряженной игры, однако нижегородцы показали себя не мальчиками для битья, а настоящими бойцами.

Следующий матч «СКА-Нефтяник» сыграет в Хабаровске 14 ноября с кировской «Родиной».