Чужак не пройдет: образовательные учреждения Хабаровска проверяют на безопасность

Трагический случай в детском саду в Нарьян-Маре, когда пьяный мужчина проник в здание и убил ребенка, заставил провести срочные проверки на безопасность в образовательных учреждениях. Хабаровск не стал исключением. С 8 утра обсудили, как наши дети защищены в детсадах и школах краевого центра, кто несет ответственность за их безопасность, будут ли пересмотрены правила доступа на территорию подобных заведений и многое другое. В гостях - руководитель дирекции по содержанию фонда в отрасли образования администрации города Хабаровска Александр Писарев.

Чужак не пройдет: образовательные учреждения Хабаровска проверяют на безопасностьФото: Сергей ПЯТКОВ