«Амур» – «СКА», 13 ноября 2019: онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата России по хоккею КХЛ

После «Европаузы» в Хабаровск возвращается большой хоккей. 13 ноября местный «Амур» принимает на своей площадке питерский «СКА» - команду, у которой тигры выигрывали всего один раз.

О СОПЕРНИКЕ

Питерский «СКА» был основан в 1946 году. В сезонах 2014/15, 2016/17 армейцы становились обладателями Кубка Гагарина.

Как утверждают в хабаровском клубе, несмотря на не очень обнадеживающую статистику встреч, в этом сезоне питерская команда Спортивного клуба армии далеко не так сильна, как в предыдущих. Летом там поменяли тренера и набрали финских нападающих.

- В «СКА» не осталось монстров уровня Гусева, Ковальчука и Войнова, и, по ощущениям, стало меньше агрессии, чем при Знарке. Знарок, кстати, уже успешно обыгрывал бывшую команду со «Спартаком», похожий трюк недавно дважды провернул «Нефтехимик» - почему бы и нашим «тиграм» не брать пример с этих команд? – рассказали в пресс-службе ХК «Амур». - Еще одна проблема «СКА» – вратари. Голкиперы команды на регулярной основе стали пропускать необязательные шайбы.

Также в «Амуре» напоминают, что часть игроков из Санкт-Петербурга во время этой паузы совсем не отдыхала, а играла в сборных, теперь у них акклиматизация и период восстановления – тиграм это может быть на руку.

СОСТАВ КОМАНДЫ

В роли нападающего «СКА» в Хабаровск приедет Владимир Ткачев, не так давно он портил нервы хабаровским болельщикам, играя за «Адмирал».

- Теперь Ткачев – главное лицо в атаке «СКА». Техничного праворукого форварда обменяли в Санкт-Петербург этим летом, и мотивы менеджмента можно понять – Ткачев по стилю игры похож на Никиту Гусева, и это очень важно для сохранения успешных схем игры. Пока заменить Гусева в полной мере не получилось – Ткачев старается, успешно ведет игру звена, забивает красивые голы, но его тройка не выглядит катком. Главная опасность от Владимира все еще идет в большинстве – он очень хорошо видит своих партнеров и умеет делать сложные передачи, которые ставят защитников соперника в ступор. Ткачев легко может решить исход матча, если дать ему хотя бы пару хороших возможностей – защитникам «Амура» предстоит очень много работы, - прокомментировали в ХК «Амур».

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

Что касается статистики, то очно в КХЛ «Амур» и «СКА» встречались 21 раз, и всего один раз хабаровчане одержали победу.

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Как отмечают аналитики, в последнее время «Амур» неплохо проводит домашние матчи – из шести игр в Хабаровске победил в пяти, в то время как его соперник испытывает серьезные проблемы – «армейцы» вот уже 9 матчей не могут выиграть в основное время. Последний раз в основное время «СКА» победил ровно месяц назад, переиграв «Торпедо». Тем не менее фаворитом остается именно «СКА» из Санкт-Петербурга.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «Амур» - «СКА» с 19:00 по хабаровскому времени.