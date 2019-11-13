2019-11-14T08:02:57+03:00
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Экосубботник: хабаровские волонтеры навели порядок в городе

Прямой эфир 14 ноября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Экосубботник: хабаровские волонтеры навели порядок в городеЭкосубботник: хабаровские волонтеры навели порядок в городеФото: Борис КОКУРИН
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В минувшие выходные в Хабаровске прошёл экосубботник. В итоге силами волонтёров собрали целый грузовик мусора с берега малой речки. Почему именно это место, почему силами волонтёров? Разбирались в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Хабаровск». В гостях - замначальника отдела экологического надзора управления эконадзора, лицензионно-разрешительной работы, госконтроля в области организации дорожного движения, за обеспечением сохранности автодорог регионального и межмуниципального значения главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Михаил Ермолин, специалист по работе с молодежью ТОГУ, член Совета по развитию волонтерства в крае Пётр Звягинцев и координатор волонтеров экологической акции Юлия Тин.

Экосубботник: хабаровские волонтеры навели порядок в город Фото: Сергей ПЯТКОВ

Экосубботник: хабаровские волонтеры навели порядок в городФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 14_11_19 08-00 - 09-00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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