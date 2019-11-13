2019-11-13T11:41:41+03:00
Спорт

Сегодня ночью «СКА-Хабаровск» сыграет в Воронеже с местным «Факелом»

Несмотря на то, что в этом сезоне игра у «Факела»не складывается, воронежский клуб никогда не был легким соперником для армейцев. Статистика встреч, прогнозы на матч.
Василий ЗАДУНАЕВ
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Сегодня ночью «СКА-Хабаровск» сыграет в Воронеже с местным «Факелом»Сегодня ночью «СКА-Хабаровск» сыграет в Воронеже с местным «Факелом»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
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СТАТИСТИКА

Игра состоится в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов в 18:30 по московскому времени или в 1:30 по хабаровскому. Сейчас «СКА-Хабаровск» находится на 7 месте в турнирной таблице первенства, имея в активе 34 очка, от заветной четверки его отделяют 8 очков. У воронежского «Факела» их 15, соперники хабаровчан выиграли 3 игры, проиграли 13 и сейчас занимают предпоследнюю строчку.

Хабаровский «СКА» и «Факел» всего провели 30 встреч, в 12 матчах армейцы брали верх, в 7 – побеждал «Факел». 11 игр завершились вничью. Последний раз команды встречались в Хабаровске на стадионе имени Ленина 28 июля. В том матче «СКА-Хабаровск» победил со счетом 1:0.

О СОПЕРНИКЕ

Клуб, который теперь носит название «Факел», был основан в 1947 году и тогда назывался «Команда сталинского района». Свое нынешнее имя он окончательно обрел только девять лет назад. Цвета, в которых выходят на поле футболисты из Воронежа: синий и белый. В своей новейшей истории команда особо не блистала, хотя в 2017 году стала обладателем кубка ФНЛ, а в Кубке России доходила до ¼ финала.

- За воронежцев в нынешнем сезоне выступают бывшие игроки хабаровского «СКА» Александр Верулидзе, Александр Черевко и Руслан Корян, - рассказали в пресс-службе хабаровского клуба.

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Как полагают аналитики, хозяева поля вряд ли смогут что-то противопоставить хабаровчанам. «Факел» сейчас не на пике формы - в двух матчах кряду клуб проиграл, дома также действует неуверенно, не побеждая на протяжении шести встреч. В то же время «СКА-Хабаровск» выиграл в двух из трех предыдущих поединках. К тому же в шести очных схватках кряду хабаровчане не знают поражения. Фаворитом, по мнению букмекеров, в этой встрече будет именно «СКА».

ИСТОЧНИК KP.RU

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