Только без грубости! «СКА-Хабаровск» на выезде переиграл воронежский «Факел»

Встреча в Воронеже началась с того, что тренерскому штабу «Факела» пришлось срочно корректировать стартовый состав – в ночь перед игрой разболелся хавбек Михаил Петрусев – один из самых результативных игроков, да так, что не смог выйти на поле. Впрочем, и у хабаровчан на поле не было Адлана Кацаева, получившего травму.

С первых же минут инициативой в игре завладели «красно-синие». «Факел» традиционно ушел в оборону. Первая возможность отличиться у «СКА» появилась уже на шестой минуте матча – судья назначает штрафной с левого фланга. Сато навешивает в штрафную, Камилов бьет головой, но мяч попадает в штангу.

Затем в штрафной площади «Факела» падает Владислав Камилов. Судья не дает пенальти (слишком неочевидный момент), но назначает штрафной, устанавливая мяч в семнадцати метрах от ворот «Факела». К мячу выходит Рамазан Гаджимурадов и Артемий Малеев. Рамазан бьет и забивает красивейший гол хозяевам поля. Вратарь воронежцев дотянулся до мяча, но вот остановить его не смог - 0:1. Дальше игра шла с переменным успехом, но воронежцы так и не смогли отыграться.

После перерыва армейцы снова бросаются в атаку. Брагин врывается в штрафную площадь «Факела», бьет, но Красильниченко вовремя подставляет ногу и блокирует опасный удар. На 54 минуте Серей Брызгалов фолит, срывая быструю атаку «СКА», и зарабатывает первую желтую карточку в игре. Затем предупреждения посыпались, как из рога изобилия. Смирнов сбил соперника у скамейки запасных «СКА-Хабаровска» - желтая, а затем Соловьёв ногой угодил в лицо Гаджимурадову - еще одно предупреждение у хозяев поля. На 68 минуте в центре поля падает Квеквескири - Ираклия подвело колено. Из-за полученной травмы его меняют - обнадеживает, что с поля он ушел сам, не на носилках. Вместо него на поле выходит Труфанов.

На 76 минуте Алексей Соловьёв фолит на Гаджимурадове, получает вторую желтую карточку в этом матче и вынужден покинуть поле. Хабаровчане бьют штрафной, но неточно. «Факел» отчаянно пытается отыграться, но у них не выходит.

Уже в дополнительное время Корян сбивает Труфанова в своей штрафной. Пенальти. Камилов посылает мяч точно в нижний левый угол - 0:2.

- Поздравил ребят в раздевалке, видно было, как они настраивались на игру и на поле ничего не дали создать команде «Факела». Ни одного удара в створ не было. Я считаю, победа закономерная. Я сказал – хватит наступать на одни и те же грабли, поэтому сегодня команда была настроена на игру, - отметил на послематчевой пресс-конференции Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».

«СКА-Хабаровск» заработал очередные три очка и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. Следующую игру «армейцы» проведут 17 ноября с калининградской «Балтикой».