Семья Лисовых, прибывшая на Родину, обустраивается в Хабаровском крае

ВОТ МОЙ ДОМ РОДНОЙ

После возвращения в Хабаровск семья Лисовых отправилась в родное село Скворцово Хабаровского района. Там у Дениса собственная квартира, живет отец и другие родственники.

- Дом там благоустроенный многоквартирный, не частный. Семья особенно ни в чем не нуждается, - рассказала Алла Куприенко, глава администрации мирненского сельского поселения. - У них все в порядке.

Со своей стороны Виктория Трегубенко, уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае сообщила, что отец многочисленного семейства уже получил в министерстве социальной защиты материальную помощь.

- Деньги небольшие, те, что положены по закону семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, но на первое время им хватит, - подчеркнула Виктория Трегубенко. – Сейчас главное, это восстановить документы, тот же российский паспорт Дениса Лисова. И как только он его получит, можно будет заняться документами девочек и льготами, которые положены многодетной семье по федеральному и местному законодательству. Думаю, что к Новому Году все эти вопросы будут закрыты, Денис сможет официально устроиться на работу, а дети пойдут в детский сад и школу. Мы узнавали, места там есть и девочек готовы принять.

Также Виктория Трегубенко подчеркнула, что никаких особенных преференций семье Лисовых не оказывается, они получают ту же помощь, что и остальные многодетные семьи. С адаптацией девочек, несмотря на то, что некоторые из них никогда не были на родине, проблем тоже не возникнет – в семье говорят по-русски, и дети неплохо владеют родным языком. Что касается трудоустройства - глава семейства владеет двумя профессиями, в России учился на железнодорожника и уже за рубежом освоил строительное ремесло.

ОПЕРАЦИЯ «ВОЗВРАЩЕНИЕ»

Напомним, семья Лисовых – Денис, его жена и дочь покинули Россию в 2012 году, перебравшись в Швецию. Лисовы получили статус беженцев и стали обживаться в новой стране. Денис овладел языком, устроился на работу, у них родились еще две дочери. Проблемы начались, когда жена Дениса попала в больницу. Сотрудники шведской ювенальной инспекции посчитали, что одному отцу будет сложно управиться с тремя дочерьми, и недолго думая, 1 сентября 2017 года изъяли девочек, передав их в «замещающую» семью. Выбрали мусульман - выходцев из Ливана.

Денису больших трудов стоило добиться информации, куда поместили девочек, также он отвоевал себе право видеться с девочками шесть часов в неделю. Во время одной из таких встреч он забрал дочерей и попытался покинуть Швецию на пароме. В Польше, откуда Денис хотел вылететь в Россию, его арестовали. Шведские власти обвинили его в похищении детей и объявили в международный розыск. В марте 2019 года прошло судебное заседание, и окружной суд Варшавы принял решение предоставить семье Лисовых убежище в Польше, в выдаче детей шведам было отказано. Третьего ноября семья вылетела в Москву, а оттуда в Хабаровск.