Мигрантам запретят водить автобусы: как справятся хабаровские предприятия с потерей кадров

С 1 января 2020 года мигранты в Хабаровском крае больше не смогут выполнять пассажирские перевозки. Такое решение принял губернатор. Однако, изменения коснутся не всех приезжих. К слову, есть и те, кто давно получил российское гражданство, а также имеет полный пакет разрешительных документов на работу. Однако всем известно, что большую часть сотрудников на транспортных предприятиях составляют все-таки иностранцы. Оттуда и вывод, что в Хабаровске произойдет дефицит кадров. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»- начальник управления промышленности, транспорта и связи администрации города Хабаровска Владимир Ощановский. Разбирались в сути нововведения, а также выяснили, какие автобусы перейдут на зимние расписание, на каких маршрутах будет курсировать дополнительный транспорт. И, конечно, уточнили про стоимость проезда в общественном транспорте.

Мигрантам запретят водить автобусы: как справятся хабаровские предприятия с потерей кадровФото: Сергей ПЯТКОВ