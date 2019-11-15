2019-11-15T07:15:04+03:00
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Мигрантам запретят водить автобусы: как справятся хабаровские предприятия с потерей кадров

Прямой эфир 15 ноября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Мигрантам запретят водить автобусы: как справятся хабаровские предприятия с потерей кадровМигрантам запретят водить автобусы: как справятся хабаровские предприятия с потерей кадровФото: Борис КОКУРИН
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С 1 января 2020 года мигранты в Хабаровском крае больше не смогут выполнять пассажирские перевозки. Такое решение принял губернатор. Однако, изменения коснутся не всех приезжих. К слову, есть и те, кто давно получил российское гражданство, а также имеет полный пакет разрешительных документов на работу. Однако всем известно, что большую часть сотрудников на транспортных предприятиях составляют все-таки иностранцы. Оттуда и вывод, что в Хабаровске произойдет дефицит кадров. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»- начальник управления промышленности, транспорта и связи администрации города Хабаровска Владимир Ощановский. Разбирались в сути нововведения, а также выяснили, какие автобусы перейдут на зимние расписание, на каких маршрутах будет курсировать дополнительный транспорт. И, конечно, уточнили про стоимость проезда в общественном транспорте.

Мигрантам запретят водить автобусы: как справятся хабаровские предприятия с потерей кадров Фото: Сергей ПЯТКОВ

Мигрантам запретят водить автобусы: как справятся хабаровские предприятия с потерей кадровФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 15_11_19 08-00 - 09-00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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