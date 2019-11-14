«СКА-Нефтяник» – «Родина», 14 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом, I этап

Учинив дома два разгрома подряд: «Уральскому Трубнику» и нижегородскому «Старту», причем обе игры действующие чемпионы России по хоккею с мячом завершили с двухзначным счетом, «СКА-Нефтяник» готовится к матчу с кировской «Родиной».

О СОПЕРНИКЕ

Кировская «Родина» была основана в 1934 году. Клубные цвета: бело-синие. Титулы: Бронзовый призер чемпионата России 2006 года. В высшей лиге российского хоккея с мячом выступает с 1981 года. Команда опытная, заслуженная и боевая. Однако в 2016 году для «Родины» начались не самые лучшие времена.

СКА-Нефтяник - Родина. Чемпионат России по хоккею с мячом 2019/20.

- Весной 2016 года власти Кирова заявили о резком сокращении финансирования хоккейной команды, по причине чего «Родину» покинули практически все более-менее мастеровитые игроки. Да, «Родина» никогда не входила в пул сильнейших команд страны, тем не менее «Родина» всегда была крепким орешком. Однако, начиная с сезона 2016/17 годов, команда вошла в крутое пике. Три года подряд «Родина» заканчивала национальное первенство на последнем месте. Абсолютный антирекорд чемпионатов страны! При этом в 2018 году кировчане установили другой клубный антирекорд – одна победа в 26 матчах! Три года подряд единственной задачей команды было выживание, - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

Однако теперь ситуация в команде стабилизировалась. В межсезонье «Родина» укрепила свои ряды целой группой опытных игроков.

- Ее костяк составили местные воспитанники, вернувшиеся в родные пенаты после долгого пребывания на «чужбине»: защитник И. Леденцов; полузащитники Е. Леухин, А. Ронжин и А. Бушуев; нападающие С. Перминов и О. Пивоваров. Компанию им составил и коренной хабаровчанин, нападающий Станислав Исмагилов, - отметили в хабаровской команде.

СОСТАВ КОМАНДЫ

Игроки в составе «Родины» с опытом выступления за «СКА»: С. Исмагилов, С. Перминов, Е. Шицко.

Игроков, пришедших из «Родины» в «СКА» - нет.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ СОПЕРНИКОВ

12.12.2018. «СКА-Нефтяник» - «Родина» - 16:3. Хабаровск (Чемпионат России, предварительный этап).

16.01.2019. «Родина» - «СКА-Нефтяник» - 0:6. Киров (Чемпионат России, предварительный этап).

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Аналитики отмечают, что «СКА-Нефтяник» в последних двух играх показал очень результативный хоккей, даже несмотря на некоторые ошибки, проявившиеся в ходе матчей, «СКА» по-прежнему остается очень сильной командой. Так, встреча с «Уральским Трубником» (бронзовым призером чемпионата страны) завершилась со счетом 11:4, с нижегородским «Стартом» - 14:5. В то же время непонятно, как в составе «Родины» проявят себя пусть и опытные, но возрастные игроки. По мнению букмекеров, победа с солидным преимуществом однозначно достанется хабаровчанам. «Родина» будет сопротивляться, и не исключено, что может забить в первом тайме.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «СКА-Нефтяник» - «Родина» с 19:00 по хабаровскому времени.