Мощный циклон стал причиной отключения электричества в Хабаровском крае

После тепла в начале ноября на Хабаровский край обрушился мощный циклон из соседнего Китая - сильный ветер, снег и настоящие зимние холода вот уже второй день проверяют коммунальные службы региона на прочность. Как сообщают спасатели, чрезвычайных происшествий в крае не зафиксировано, но вот в нескольких поселках из-за сильного ветра возникли перебои с подачей электроэнергии.

- Регистрировались локальные отключения электроэнергии в сельских поселениях в Ульчском, Солнечном и Нанайском районах, всего порядка 7 населенных пунктов. Аварийными бригадами электросетей организованы работы по оперативному устранению повреждений на линиях ЛЭП, проводится переподключение энергосетей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Также из-за гололеда и снижения видимости с 14 ноября в Хабаровском крае действуют ограничения на движение пассажирского транспорта на автодорогах: Лидога – Ванино, Циммермановка - Подгорное, Селихино – Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань – Ванино – Монгохто. Из-за погоды приостановлена работа паромной переправы Ванино – Холмск.

Для того чтобы привести автомагистрали в порядок, на них круглосуточно работают более 40 дорожных рабочих, задействовано 37 единиц специальной техники. Как обещают в ведомстве, движение может быть возобновлено уже в это воскресенье, если, разумеется, погода не подбросит новые неожиданности.

Как обещают метеорологи, на территории края циклон останется еще на несколько дней. Сегодня наиболее проблемные районы: Хабаровский, Нанайский, Ульчский, Николаевский, Тугуро-Чумиканский, имени Полины Осипенко и Аяно-Майский – там ожидаются опасные метеорологические явления. Сильные, местами очень сильные осадки – снег и мокрый снег, метель. Ветер 17-22 метра в секунду, с порывами до 25-28 метров в секунду. На побережье – до 23-28 метров в секунду, местами до 33 метров в секунду.