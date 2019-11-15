2019-11-18T06:57:41+03:00
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Дети на ладошке: как в Хабаровске решают проблему с недоношенными малышами

Прямой эфир 18 ноября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Дети на ладошке: как в Хабаровске решают проблему с недоношенными малышамиДети на ладошке: как в Хабаровске решают проблему с недоношенными малышамиФото: Ульяна КОСКИНА
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С самого утра на радио Комсомольская правда-Хабаровск обсудим события минувшей недели. А еще 17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. По этому поводу к нам в гости заглянут начальник отдела городского управления здравоохранения Галина Аристова и кандидат медицинских наук, доцент кафедры, главный неонатолог Зинаида Платоненко. Говорили о том, какой процент новорожденных, появившихся на свет раньше срока, хабаровским врачам удается выхаживать и как изменился этот показатель за последнее время. А также узнали, как долго длится реабилитация недоношенных детей.

Дети на ладошке: как в Хабаровске решают проблему с недоношенными малышами Фото: Сергей ПЯТКОВ

Дети на ладошке: как в Хабаровске решают проблему с недоношенными малышамиФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 18_11_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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