Дети на ладошке: как в Хабаровске решают проблему с недоношенными малышами

С самого утра на радио Комсомольская правда-Хабаровск обсудим события минувшей недели. А еще 17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. По этому поводу к нам в гости заглянут начальник отдела городского управления здравоохранения Галина Аристова и кандидат медицинских наук, доцент кафедры, главный неонатолог Зинаида Платоненко. Говорили о том, какой процент новорожденных, появившихся на свет раньше срока, хабаровским врачам удается выхаживать и как изменился этот показатель за последнее время. А также узнали, как долго длится реабилитация недоношенных детей.

Дети на ладошке: как в Хабаровске решают проблему с недоношенными малышамиФото: Сергей ПЯТКОВ