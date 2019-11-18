Новогодние праздники в Хабаровске 2019-2020: куда сходить с детьми

Близится самая волшебная пора для ребят. Чтобы они провели это время с удовольствием, спланируйте уже сейчас времяпрепровождение. Редакция «КП-Хабаровск», решила немного упростить задачу родителям и сделать подборку интересных программ на новогодние праздники для детей в Хабаровске 2019-2020.

Заповедное Приамурье

Новогодние театрализованные экскурсии по Силинскому лесу в заповеднике «Комсомольский».

Время: с 22 по 28 декабря 2019 года.

Приглашают школьников 1-4 классов. В программе мероприятия новогодние таинственные приключения по заснеженной экологической тропе и различные препятствия, которые предстоит преодолеть вместе с заповедными жителями, Дедом Морозом и Снегурочкой.

Стоимость: 300 рублей с человека.

Телефон для справок: 54-40-14.

Центр туризма «ЮТА»

Новогодняя вечеринка для школьников «Level up: 2K20»

Время: 21-30 декабря 2019 года.

В программе: танцевальные баттлы для тех, кто «в танцах», подвижные игры, флешмобы. Мероприятие подходит для подростков, которым уже неинтересны утренники-елки.

Стоимость: 950 рублей с человека.

Дальневосточные каникулы

Экскурсии для школьников по новогоднему Хабаровску.

Время: 15-31 декабря 2019 года.

Путешествие пройдет в теплом и уютном автобусе мимо заснеженных площадей, ледяных скульптур, нарядных улиц, старинных зданий, новогодних елок.

Стоимость: от 650 рублей с человека.

Конный клуб «Зевс»

Увлекательное новогоднее конное шоу «В гостях у сказки» для детей и взрослых.

Время: с 21 декабря 2019 года по 4 января 2020 года.

В программе: костюмированное новогоднее конное шоу с участием лошадей и пони, встреча гостей с Дедом Морозом и Снегурочкой, катание на лошадях, игры и конкурсы на свежем воздухе. Гостей напоят горячим чаем.

Стоимость: 400 рублей с человека. Цены варьируются в зависимости от количества школьников в группе.

Творческий центр «Ладь»

Мероприятие для детей и взрослых.

Время: декабрь 2019 года – январь 2020 года.

В программе: игровая экскурсия «Новый год на Руси», мастер-класс «Изготовление магнита-снежинки», конкурсная программа от Снегурочки, полоса препятствий от Деда Мороза и чаепитие.

Стоимость: 1200 рублей с человека в группе.