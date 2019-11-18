Бизнес под контролем: Тихоокеанский инвестиционный клуб в Хабаровском крае помогает реализовывать проекты

В начале года в Хабаровском крае успешно открылся первый Тихоокеанский инвестиционный клуб. Он служит посредником между инвесторами и органами власти,а также помогает реализовать перспективные проекты в регионе. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - представитель правительства республики Дагестан в Хабаровском крае Бейдулах Исаев. В 8 утра узнали, кто вошел в экспертное и инвестиционное сообщество при клубе, какие проблемы чаще возникают у бизнеса в крае и не только.

Бизнес под контролем: Тихоокеанский инвестиционный клуб в Хабаровском крае помогает реализовывать проектыФото: Сергей ПЯТКОВ