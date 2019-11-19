75 лет Победы: Хабаровский край отметит юбилейный год с размахом

Как Хабаровский край готовится встретить 75 лет Победы, какие мероприятия запланированы на 2020 год, а также чем запомнился год уходящий говорили с самого утра. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - замминистра культуры Хабаровского края Ирина Купченко.

75 лет Победы: Хабаровский край отметит юбилейный год с размахомФото: Сергей ПЯТКОВ