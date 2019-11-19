75 лет Победы: Хабаровский край отметит юбилейный год с размахом
Прямой эфир 20 ноября на частоте 88,3 FM
75 лет Победы: Хабаровский край отметит юбилейный год с размахомФото: Борис КОКУРИН
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Как Хабаровский край готовится встретить 75 лет Победы, какие мероприятия запланированы на 2020 год, а также чем запомнился год уходящий говорили с самого утра. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - замминистра культуры Хабаровского края Ирина Купченко.
75 лет Победы: Хабаровский край отметит юбилейный год с размахомФото: Сергей ПЯТКОВ
Хабаровск эфир 20_11_19 08-00 - 09-00
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