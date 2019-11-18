Наслаждение по понедельникам: хоккей с мячом и хоровое пение

СКА-Нефтяник серией домашних игр начал чемпионат России. Итоги этих матчей в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы обсудили с пресс-секретарём клуба по хоккею с мячом СКА-Нефтяник Виталием Афанасьевым.

Наслаждение по понедельникам: хоккей с мячом и хоровое пениеФото: Сергей ПЯТКОВ

Сегодня в Хабаровске завершаются IV Дальневосточный хоровые Ассамблеи, посвященные 90-летнему юбилею Александры Николаевны Пахмутовой. О хорах, модно ли это слушать, о стилях и многом другом мы говорили с хормейстером из Москвы Мариной Николаевой и директором Дома народного творчества КНОТОК Варварой Даниловой

Наслаждение по понедельникам: хоккей с мячом и хоровое пениеФото: Сергей ПЯТКОВ