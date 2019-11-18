2019-11-19T09:33:29+03:00
Хабаровский эксперт

Наслаждение по понедельникам: хоккей с мячом и хоровое пение

Слушайте прямой эфир от 18 ноября 2019 года на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Наслаждение по понедельникам: хоккей с мячом и хоровое пениеНаслаждение по понедельникам: хоккей с мячом и хоровое пениеФото: Борис КОКУРИН
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СКА-Нефтяник серией домашних игр начал чемпионат России. Итоги этих матчей в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы обсудили с пресс-секретарём клуба по хоккею с мячом СКА-Нефтяник Виталием Афанасьевым.

Наслаждение по понедельникам: хоккей с мячом и хоровое пение Фото: Сергей ПЯТКОВ

Наслаждение по понедельникам: хоккей с мячом и хоровое пениеФото: Сергей ПЯТКОВ

Сегодня в Хабаровске завершаются IV Дальневосточный хоровые Ассамблеи, посвященные 90-летнему юбилею Александры Николаевны Пахмутовой. О хорах, модно ли это слушать, о стилях и многом другом мы говорили с хормейстером из Москвы Мариной Николаевой и директором Дома народного творчества КНОТОК Варварой Даниловой

Наслаждение по понедельникам: хоккей с мячом и хоровое пение Фото: Сергей ПЯТКОВ

Наслаждение по понедельникам: хоккей с мячом и хоровое пениеФото: Сергей ПЯТКОВ

эксперт 18_11_2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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