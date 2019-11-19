В Хабаровском крае спасатели всю ночь вытаскивали из сугробов автомобили, пустившиеся в путь во время циклона

Циклон, накрывший Хабаровский край в минувшие сутки, не только засыпал снегом Хабаровск, но и создал довольно опасную ситуацию на междугородных трассах. Для пассажирского транспорта дороги, конечно, закрыли, остальных водителей предупредили, что в пути их ожидает метель, занесенные дороги и снежный накат, но многих это не остановило. Для водителей большегрузов - охота пуще неволи, когда контракты «горят», уже не думаешь о собственной безопасности.

В Хабаровском крае спасатели всю ночь вытаскивали из сугробов автомобили, пустившиеся в путь во время циклонаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

За них пришлось думать сотрудникам Амурского спасательного центра и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасатели всю ночь дежурили на трассах, помогая попавшим в беду автомобилистам.

В Хабаровском крае спасатели всю ночь вытаскивали из сугробов автомобили, пустившиеся в путь во время циклонаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- При дежурстве в ночное время спасатели оказали помощь пяти водителям как легковых, так и большегрузных автомобилей. С применением полноприводной техники они помогли преодолеть сложные участки и вернуть транспортные средства на дорожное полотно. Также сотрудники МЧС содействовали в устранении неполадок в неисправных транспортных средствах. При необходимости водители и пассажиры в аварийно-спасательных автомобилях могли обогреться, выпить чай, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В Хабаровском крае спасатели всю ночь вытаскивали из сугробов автомобили, пустившиеся в путь во время циклонаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели продолжат дежурить на междугородных трассах, пока циклон не покинет территорию Хабаровского края. По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погодная ситуация сохранится примерно до 21 ноября. Как сообщают в региональном МЧС, на автодорогах Хабаровск - Лидога - Ванино с заездом в Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск - Биробиджан, Хабаровск - Владивосток сохраняется ограничение на движение пассажирского транспорта, также до 21 ноября приостановлено сообщение на паромной переправе Ванино - Холмск.