Цена от тысячи рублей: Хабаровскому краю добавили льготные билеты по 20 направлениям

Авиапассажиры в Хабаровском крае смогут купить льготные авиабилеты по 20 направлениям. Постановление об этом 18 ноября подписал Дмитрий Медведев, председатель Правительства России. Ожидается, что новые правила начнут действовать в следующем году.

Согласно документу пассажиры из числа льготных категорий граждан смогут купить авиабилеты во Владивосток, Геленджик, Екатеринбург, Жуковский, Иркутск, Кавалерово, Минеральные Воды, Москву, Нерюнгри, Новосибирск, Ноглики, Оху, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Тынду, Читу и Шахтерск. Жители Комсомольска-на-Амуре смогут улететь в столицу Приморья и в Москву.

СТОИМОСТЬ

По предварительной информации, цены на билеты будут в диапазоне от одной тысячи до 12 тысяч рублей. Стоимость будет зависеть от того, куда именно собирается полететь человек. Информацию о старте продаж предоставят дополнительно.

Напомним, льготные билеты рассчитаны на граждане России, не достигшие возраста 23 лет, женщин и мужчин старше 55 лет и 60 лет соответственно, инвалиды первой группы и сопровождающие их лица.

Субсидию и предельный тариф рассчитывали исходя из значений средних зарегистрированных тарифов экономического класса на перевозку по этим маршрутам. Такой подход поможет повысить доступность воздушных перевозок для населения и простимулирует авиаперевозчиков.