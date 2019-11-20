2019-11-20T06:19:38+03:00
Общество

Цена от тысячи рублей: Хабаровскому краю добавили льготные билеты по 20 направлениям

О старте продаж сообщат дополнительно
Ольга КИВА
Поделиться:
Цена от тысячи рублей: Хабаровском краю добавили льготные билеты по 20 направленияЦена от тысячи рублей: Хабаровском краю добавили льготные билеты по 20 направленияФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Авиапассажиры в Хабаровском крае смогут купить льготные авиабилеты по 20 направлениям. Постановление об этом 18 ноября подписал Дмитрий Медведев, председатель Правительства России. Ожидается, что новые правила начнут действовать в следующем году.

Согласно документу пассажиры из числа льготных категорий граждан смогут купить авиабилеты во Владивосток, Геленджик, Екатеринбург, Жуковский, Иркутск, Кавалерово, Минеральные Воды, Москву, Нерюнгри, Новосибирск, Ноглики, Оху, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Тынду, Читу и Шахтерск. Жители Комсомольска-на-Амуре смогут улететь в столицу Приморья и в Москву.

СТОИМОСТЬ

По предварительной информации, цены на билеты будут в диапазоне от одной тысячи до 12 тысяч рублей. Стоимость будет зависеть от того, куда именно собирается полететь человек. Информацию о старте продаж предоставят дополнительно.

Напомним, льготные билеты рассчитаны на граждане России, не достигшие возраста 23 лет, женщин и мужчин старше 55 лет и 60 лет соответственно, инвалиды первой группы и сопровождающие их лица.

Субсидию и предельный тариф рассчитывали исходя из значений средних зарегистрированных тарифов экономического класса на перевозку по этим маршрутам. Такой подход поможет повысить доступность воздушных перевозок для населения и простимулирует авиаперевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как мы мыли золото на Колыме. Часть 1
Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин и фотокор Виктор Гусейнов отправились из Москвы в легендарный Магадан, чтобы увидеть собственными глазами, откуда берется золотое достояние страны и с каким трудом оно достается [фото, видео]
Почему россияне мечтают вернуть Советский Союз
По опросам социологов, 66% россиян хотят жить при социализме. Но сможем ли мы воскресить СССР и стоит ли это делать? Об этом на Радио «Комсомольская правда» состоялась беседа с историком Николаем Платошкиным и философом Игорем Чубайсом [дискуссия]
Новости 24