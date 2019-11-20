2019-11-20T06:33:19+03:00
Общество

«Спрос есть»: японские туристы с подачи немцев поедут через Хабаровск на «Дальневосточном экспрессе»

Этот проект собираются реализовать в 2020 году
Ольга КИВА
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«Спрос есть»: японские туристы с подачи немцев поедут через Хабаровск на «Дальневосточном экспрессе»«Спрос есть»: японские туристы с подачи немцев поедут через Хабаровск на «Дальневосточном экспрессе»
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Хабаровск станет одной из точек маршрута, по которому поедет «Дальневосточный экспресс». По задумке авторов идеи, необычный состав будет возить японских туристов из Иркутска во Владивосток и обратно. Это проект собираются реализовать в 2020 году.

- Вполне возможно, что это даст толчок развитию туризма на Дальнем Востоке, увеличит транспортный поток, а вслед за этим повысится и качество инфраструктуры. Также благодаря этой инициативе удастся стимулировать строительство новых гостиниц, открытие ресторанов, то есть появятся новые рабочие места, начнет развиваться малый и средний бизнес, пойдут налоговые отчисления в бюджет, - прокомментировал Леонид Петухов, генеральный директор АНО АПИ.

СПРОС ЕСТЬ

Эксперты отмечают, что спрос на такой вид туристической услуги уже есть. Переговоры с японскими турфирмами уже провели, в скором будущем собираются заключить с ними договоры. К слову, эту часть работы выполнили представители немецкой компании «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ». Эта организация пожелала участвовать в реализации проекта. К слову, руководство этой компании настроено активно развивать люксовый сегмент железнодорожного, речного и морского туризма на Дальнем Востоке России и в Арктике с привлечением инвестиций в туристические проекты.

Отметим, что «Дальневосточный экспресс» будет своего рода аналогом спецпоезда «Царское золото», курсирующего по Транссибирской магистрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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