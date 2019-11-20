«Спрос есть»: японские туристы с подачи немцев поедут через Хабаровск на «Дальневосточном экспрессе»
Хабаровск станет одной из точек маршрута, по которому поедет «Дальневосточный экспресс». По задумке авторов идеи, необычный состав будет возить японских туристов из Иркутска во Владивосток и обратно. Это проект собираются реализовать в 2020 году.
- Вполне возможно, что это даст толчок развитию туризма на Дальнем Востоке, увеличит транспортный поток, а вслед за этим повысится и качество инфраструктуры. Также благодаря этой инициативе удастся стимулировать строительство новых гостиниц, открытие ресторанов, то есть появятся новые рабочие места, начнет развиваться малый и средний бизнес, пойдут налоговые отчисления в бюджет, - прокомментировал Леонид Петухов, генеральный директор АНО АПИ.
СПРОС ЕСТЬ
Эксперты отмечают, что спрос на такой вид туристической услуги уже есть. Переговоры с японскими турфирмами уже провели, в скором будущем собираются заключить с ними договоры. К слову, эту часть работы выполнили представители немецкой компании «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ». Эта организация пожелала участвовать в реализации проекта. К слову, руководство этой компании настроено активно развивать люксовый сегмент железнодорожного, речного и морского туризма на Дальнем Востоке России и в Арктике с привлечением инвестиций в туристические проекты.
Отметим, что «Дальневосточный экспресс» будет своего рода аналогом спецпоезда «Царское золото», курсирующего по Транссибирской магистрали.
ИСТОЧНИК KP.RU