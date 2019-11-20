Свалкам бой: как решают вопрос благоустройства в Железнодорожном районе Хабаровска

Некоторые жители частных сектора не хотят платить за вывоз мусора и просто складируют на улице. В итоге возле домов можно наблюдать горы отходов, которые разлагаются там месяцами. Но это не единственная проблема, с которой сталкиваются собственники частных домов. Разбирались в накопившихся вопросах граждан в 8:00. В гостях – заместитель председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом по жилищно-коммунальному хозяйству Вячеслав Протасов.

Свалкам бой: как решают вопрос благоустройства в Железнодорожном районе ХабаровФото: Сергей ПЯТКОВ