Перепись населения 2020 в Хабаровске: когда и как пройдет

Перепись населения 2020 в Хабаровске, как и по всей стране, начнется 1 октября. Масштабный сбор данных, который проводят раз в десять лет, позволит определить точное количество проживающих в городе, что в свою очередь поможет улучшить качество жизни. Эти данные станут основой для планирования культурных, социальных и экономических программ на будущее десятилетие.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2020 В ХАБАРОВСКЕ: ОСНОВНОЕ

В этом году нас ожидают три типа анкет или переписных бланков. Постоянно проживающих в стране попросят ответить на 30 вопросов, а временно гостящих иностранцев - всего на семь. Как отметили в Росстате, по сравнению с предыдущей переписью 2010 года формулировки вопросов стали проще и понятнее. Никаких документов от вас не потребуется - опрос полностью анонимный, однако для качественной статистики требуется дать, как вы сами понимаете, максимально правдивые и полные ответы.

Тех, кто постоянно проживает в России, попросят заполнить два бланка - формы Л (23 вопроса - пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, образование, состояние в браке и т. д.) и формы П (7 простых вопросов о жилищных условиях).

Третий бланк формы В - для иностранцев, содержит всего 7 вопросов. Его нужно будет заполнить тем, кто постоянно проживает в другой стране, а в России находится временно. Среди вопросов - пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию, продолжительность пребывания на территории нашей страны.

«САМОПЕРЕПИСЬ» В ИНТЕРНЕТЕ

Как сообщают в Хабаровскстате, перепись населения 2020 в Хабаровске будет кардинально отличаться от всех тех, что проводили ранее. Теперь у респондентов есть возможность внести в списки себя и своих близких родственников с помощью портала Госуслуг, на это потребуется всего 15 минут времени, наличие подтвержденной учетной записи на портале и доступ к интернету с компьютера либо телефона. После заполнения переписных листов вам будет выдан уникальный код, который вы должны назвать переписчику, постучавшемуся к вам в двери. Это позволит избежать путаницы с повторным пересчетом.

ПОКВАРТИРНО

Разумеется, полностью заменить «бумажную» перепись электронной пока невозможно. Переписчики, как и в предыдущие годы, будут делать поквартирные обходы, только теперь в свои «рейды» возьмут не бумагу и ручку, а планшеты, в которые и будут заносить полученные от респондентов данные. Дабы не перепутать настоящих переписчиков с мошенниками, злонамеренно стремящимися попасть к вам в квартиру, запомните: у настоящего сотрудника переписи населения 2020 в Хабаровске будет специальный шарф с логотипом переписи, синий портфель с надписью: «Федеральная служба государственной статистики» с анкетами, и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

Если вы записали себя и своих близких через Госуслуги, а к вам пришел переписчик - просто назовите ему идентификационный код.