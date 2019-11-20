Власти Хабаровского края вновь собираются передать набережную в ведение администрации Комсомольска

Набережная Комсомольска-на-Амуре - одно из больных мест не только для городских, но и для краевых властей. Вопросов по ней накопилось прямо таки неприличное количество. Началось все еще с потопа-2013, после которого набережную пришлось восстанавливать, читай, отстраивать заново. И вот, летом 2019 пришла волна и все смыла, вместе с вложенными федеральной казной и регионом деньгами.

МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ

Еще в начале октября вопросы о том, кто виноват и что делать задавал во время своего рабочего визита полпред Юрий Трутнев.

- Задал этот вопрос. Отвечают: мы думали, что такие наводнения раз в сто лет бывают, - прокомментировал тогда ситуацию губернатор Сергей Фургал.

Тогда же Трутнев потребовал разобраться с ситуацией и найти виноватых. И вот лед тронулся. Реконструирующий комсомольскую набережную застройщик, ООО «Бельверк» перешел под конкурсное управление. По сообщению администрации Комсомольска эту процедуру инициировали по заявлению ООО «СтройИнвестПроект», которому «Бельверк» задолжал 3,2 миллиона рублей.

Госконтракт на выполнение строительных работ на реконструкцию набережной города Юности на общую сумму 2 055 075 523,20 рубля был заключен «Бельверком» в октябре 2017 года. Работы шли ни шатко ни валко, а с приходом «большой воды» застопорились окончательно. Причина тому была вполне очевидна, власти объявили режим ЧС. Какие уж тут набережные!

В ходе своего визита в региона полпред Юрий Трутнев остался сильно недоволен ситуацией в КомсомольскеФото: Правительство Хабаровского края

Но и после прохождения паводка руководство «Бельверка» не торопилось с исполнением обязательств. Так, более 50 миллионов оно задолжало своему субподрядчику ООО «ДВ», взявшему контракт на устройство на набережной пешеходного фонтана. Работы по его сооружению практически завершены, а вот средства на расчетные счета субподрядчика так и не поступили.

- Мы обратились в Арбитражный суд Хабаровского края, - отметили в ООО «ДВ». - Имеется решение о том, что ООО «Бельверк» должно выплатить средства и неустойку в размере 300 тысяч рублей. Апелляционное производство ответчиком проиграно. Решение оставлено в силе.

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ НАБЕРЕЖНАЯ?

Второй вопрос многострадального места отдыха горожан, это его принадлежность. Сейчас объект числится на балансе края. Однако власти региона хотят передать его муниципалитету Комсомольска. Кстати, вопрос этот поднимается уже не в первый раз. 22 июля глава региона Сергей Фургал завел речь о передаче земель набережной в собственность городской администрации. Тогда дальше разговоров не пошло, все таки передавать недострой как-то некрасиво. Теперь же вопрос о передаче проблемного объекта подняли снова.

Комсомольский бюджет, который уже не первый год испытывает финансовые трудности, содержание такого глобального объекта, как комсомольская набережная, не потянет. Принципиальная позиция муниципалитета - возьмем, но после реконструкции.

- По поручению главы города УЖКХ и УДД этот вопрос рассматривало, скорее всего, мы будем предлагать правительству края выходить из ситуации таким образом: чтобы до окончания реконструкции набережная всё-таки оставалась в собственности края, - сообщил руководитель пресс-службы комсомольской администрации Иван Лаврентьев. - Вместе с тем рассматривается вариант, чтобы правительство края передало полномочия по её содержанию администрации города - тогда мы будем иметь возможность получать краевые субсидии на содержание и обслуживание территории. Хочу подчеркнуть – такой вариант рассматривается именно на момент окончания реконструкции набережной. Сейчас же в силу тяжелейшего положения бюджета города возможности содержания и благоустройства набережной не имеется.

ООО «Больверк» заканчивать строительство набережной не будет. По словам Сергея Фургала, контракт с ним будет расторгнут, а на освободившееся место в январе следующего года придет новый подрядчик.

Он, если повезет, и завершит строительство объекта.

- Они не выполняют то, что взяли на себя, — сказал Сергей Фургал о нынешнем подрядчике. - Мы уже потратили миллиард на этот объект. Контракт будем разрывать.