2019-11-20T10:46:11+03:00
Общество

В Хабаровске из автобуса морозным утром высадили школьницу

Ребенок был готов заплатить за проезд картой, но валидатор не работал, и кондуктор, приехавший из теплых стран, выставил девочку на холод
Ксения ТУРТЫГИНА
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В Хабаровске из автобуса морозным утром высадили школьницуВ Хабаровске из автобуса морозным утром высадили школьницуФото: Петр САМСОНОВ
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Так и хочется воскликнуть: «Да что ж такое!». Меньше недели назад в Биробиджане второклашку, забывшего деньги, высадили на мороз, и вот похожая история в Хабаровске.

По сообщениям в одном из хабаровских пабликов, это произошло ранним утром, около половины восьмого, 18 ноября в автобусе маршрута №25. Среди прочих пассажиров в салон зашла школьница. Девочка хотела заплатить за проезд карточкой, но не получилось - валидатор не сработал. Кондуктор, которого описывают как «мужчину из теплых стран», заявил: нет оплаты - выходи на следующей остановке. Девочка спорить не стала, вышла и пересела на другой автобус. Конечно, не сразу, пришлось ждать следующего, мерзнуть и нервничать - за опоздание на урок учитель не похвалит.

Хабаровчанка, поделившаяся этой историей, утверждает, что звонила диспетчеру. Там подтвердили, что валидатор действительно не работал на участке от улицы Волочаевской до Уссурийского бульвара, но опровергли заявления, будто ребенка выгнали - «она вышла сама». Еще раз: дело было ранним ноябрьским (а ноябрь у нас зимний месяц) утром, как раз в крае гуляла непогода, порывы ветра достигали 23 метров в секунду, человек торопился в школу.

ДЕТЕЙ НЕ ВЫСАЖИВАТЬ!

…Утром в автобусах пассажирам то и дело приходится уворачиваться от объемных рюкзаков: дети едут в школу. Мальчишки и девчонки шарят по карманам, доставая мелочь, кто-то тянется за карточкой. Транспортные или обычные банковские карты - довольно удобная штука, особенно если речь идет о детях. Они ведь постоянно что-то теряют: то ключи от квартиры, то сменку, то деньги на проезд и обед. Карточку тоже можно потерять, но есть вариант купить гаджет бесконтактной оплаты - браслет, кольцо, брелок. Только все эти достижения цивилизации бессильны против кондуктора с «неработающим» валидатором.

И ведь есть четкое распоряжение мэра Хабаровска: при неработающем валидаторе проезд за счет перевозчика. Со всеми экипажами, как утверждает Елена Шадуя, директор Ассоциации независимых перевозчиков, проводится инструктаж, сотрудникам проговаривают: детей не высаживать, особенно в морозы. И где результат? Я еще могу понять нежелание возить зайцев, но выгонять пассажира, готового заплатить, из-за своих технических проблем?

Как стало известно нашей редакции, этот случай был разобран на коллегии в администрации Хабаровска. Пока получить комментарий от управления промышленности, транспорта и связи не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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