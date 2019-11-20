2019-11-20T10:42:53+03:00
Спорт

«Динамо» Москва - «СКА-Нефтяник», 20 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом, I этап

Хоккей с мячом. «Динамо» Москва - «СКА-Нефтяник». Прямая трансляция. Составы команд, прогнозы букмекеров
Василий ЗАДУНАЕВ
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«Динамо» Москва - «СКА-Нефтяник», 20 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом, I этап Фото с сайта «Динамо» Москва«Динамо» Москва - «СКА-Нефтяник», 20 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом, I этап Фото с сайта «Динамо» Москва
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«СКА-Нефтяник» продолжил победную серию, взяв в первой выездной игре верх над «Строителем» из Сыктывкара. Победа вышла не такой убедительной, как предыдущие три, которые хабаровский клуб завершил с двузначным счетом. Но, как утверждают в пресс-службе клуба, «армейцы», зная, что им предстоит серьезный поединок в Москве, предпочли сильно не выкладываться и сэкономить силы. Они им сегодня пригодятся - столичное «Динамо» - соперник непростой, именно с ним у «СКА-Нефтяника» возникали проблемы в прошлом сезоне.

О СОПЕРНИКЕ

Хоккейный клуб «Динамо» был основан в 1923 году, практически сразу же, как в стране появилось само спортивное общество с таким же названием, а в 1936 году победил в первом Чемпионате страны по хоккею с мячом. Пальму первенства московский клуб удерживал вплоть до второй половины семидесятых годов, а к началу девяностых и вовсе попал в черную полосу, мало того, в 2001 году команда вылетела из высшей лиги российского хоккея и последующие четыре сезона провела в первой лиге. Возрождение легендарного клуба началось в 2004 году. В сезоне 2004/2005 годов «Динамо» выиграло турнир в первой лиге и вернулось в группу сильнейших команд страны.

«Бело-голубые» семь раз становились чемпионами России: в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 годах. Семь раз завоевывали Кубок России, а Суперкубок России – два раза. Владели Кубком мира – 3 раза.

В прошлом сезоне именно «динамовцы» стали единственным клубом, кто сумел отнять у «СКА-Нефтяника» очки, а в этом сезоне «бело-голубые» впервые с 2012 года завоевали «Кубок России», обыграв хабаровчан в тяжелейшем полуфинале (3:1). Так что настраиваемся на серьезный матч.

СОСТАВ КОМАНДЫ

Накануне сезона в московское «Динамо» перешли двое хоккеистов из «СКА-Нефтяника»: Янис Бефус и Валерий Ивкин.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

01.11.19 «Динамо М» - «СКА-Нефтяник» 3:1 (1:1, 2:0)

13.10.19 «СКА-Нефтяник» - «Динамо М» 2:0 (0:0, 2:0)

27.03.19 «Динамо М» - «СКА-Нефтяник» 0:5 (0:1, 0:4)

24.03.19 «СКА-Нефтяник» - «Динамо М» 9:3 (4:1, 5:2)

23.03.19 «СКА-Нефтяник» - «Динамо М» 5:3 (2:2, 3:1)

24.02.19 «Динамо М» - «СКА-Нефтяник» 8:6 (4:1, 4:5)

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Тут мнения аналитиков разделились. Одни ставят на «Динамо», памятуя их недавнюю сверхволевую победу в Кубке России, другие отдают предпочтение хабаровскому «СКА-Нефтянику», который, несмотря на потери в составе, продолжает демонстрировать уверенную игру в чемпионате страны. Однозначного фаворита в этой встрече нет. Но большинство склоняется к победе действующего чемпиона России.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «Динамо» Москва - «СКА-Нефтяник» 20 ноября с 19:00 по московскому времени (21 ноября в 02:00 по хабаровскому).

Динамо Москва - СКА-Нефтяник , 20 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом, I этап.

ИСТОЧНИК KP.RU

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