2019-11-20T14:53:47+03:00
Звезды

Новогодние представления 2020 года в Хабаровске: куда сводить ребенка

Краткий обзор планируемых новогодних представлений
Ольга КИВА
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Новогодние представления 2020 года в Хабаровске: куда сводить ребенкаНовогодние представления 2020 года в Хабаровске: куда сводить ребенкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Развлечением для ребенка будут новогодние представления 2020 года в Хабаровске. Чтобы сэкономить время родителей на поисках мероприятий, предлагаем вашему вниманию небольшую подборку.

1. Хабаровский краевой театр драмы

- Музыкальная сказка «Двенадцать месяцев» (6+)

Даты: 26 декабря 2019 года и 7 января 2020 года.

Сказка, написанная Самуилом Маршаком еще в 1943 году для легендарного МХАТа, оживет на сцене хабаровского театра впервые.

- Представление у елки «Золотой ключик» (6+)

Даты: 27 и 29 декабря 2019 года, 2, 4, 5, 8 января 2020 года.

Новогоднее представление в Хабаровске о ярком мире сказочного театра, полном загадок и волшебства. Спектакль о неизменных ценностях - дружбе, верности, доброте, умении оставаться самим собой в любых обстоятельствах.

2. Хабаровская краевая филармония

Новогоднее праздничное представление за столиками (16+)

Даты: с 24 по 29 декабря 2019 года.

Приятный вечер в ритме джаза, с любимыми песнями и сюрпризами.

3. Хабаровский краевой музыкальный театр

- Мюзикл «Тайна двенадцати лебедей» (6+)

Даты: 21, 22, 30 декабря 2019 года, 2, 3 января 2020 года.

Мюзикл для детей по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Дикие лебеди»

4. Резиденция Деда Мороза на улице Ишимской

В программе экскурсия по дому сказочного героя, личная встреча Дедом Морозом, путешествие с мир волшебных историй и сказочное представление.

Даты: с 13 января 2019 года по 12 января 2020 года.

5. МТЦ «Юбилейный»

Новогоднее представление в Хабаровске «День рождения Деда Мороза»

Дата: 14 декабря 2019 года.

В программе: грандиозная снежная дискотека, написание писем Деду Морозу. Послания сказочному герою можно будет отправить через специальную почту. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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