Пятая подряд: хабаровский «СКА-Нефтяник» продолжат победную серию переиграв в гостях московское «Динамо»

Этот матч ожидался очень острым – ведь именно москвичи в полуфинале выбили «СКА-Нефтяник» из борьбы за кубок страны, а немного ранее армейцы не дали «белого-голубым» сыграть в финале Кубка Мира. Тогда противостояние получилось напряженным такого ожидали и сейчас. Тем более обе команды сделали небольшие «сейвы» - не стали напрягаться в предыдущих матчах с более слабыми соперниками. Тем не менее первый тайм выдался на удивление спокойным, такое ощущение, что топовые клубы примеривались друг к другу.

Счет на шестой минуте встречи открыл легионер «армейцев» Эрик Петтерссон – вышел один в один с вратарем и ни капли не сомневаясь реализовал момент. Мастерскую передачу шведу отдал Юрий Шардаков. Сравнять счет «бело-голубым» удалось только на 28 минуте матча. Янис Бефус – бывший игрок «СКА» и лидер нынешнего состава «Динамо» отдает передачу Владиславу Тарасову, тот забивает. Но на 43 минуте хабаровские «армейцы» вновь выходят вперед – после игрового инцидента «СКА» получает право на 12 метровый штрафной удар. Пенальти бьет Эрик Петтерссон и швед свой момент не упускает, делая дубль в этой встрече.

«Динамо» атакует, пытаясь вновь отыграться, но все острые моменты вязнут в грамотной защите хабаровчан. Первый тайм заканчивается красно-черные ведут с минимальным преимуществом 1:2. А вот второй тайм сразу показал москвичам что вечер перестал быть томным. На первых же секундах Эрик Петтерссон выходит к воротам «Динамо» - хет-трик! Преимущество хабаровчан вырастает до двух мячей, две минуты спустя свой момент не упускает Юрий Шардаков – 1:4. «Бело-голубые» отыгрывают очко на 51 минуте, но четыре минуты спустя Алан Джусоев и затем Максим Ишкельдин делают счет 2:6.

Казалось – все матч для «Динамо» закончен, но московский клуб не сдается и продолжает атаковать. Зарабатывает угловой и успешно его реализует – 3:6. «СКА» отвечает Максим Ишкельдин делает дубль – 3:7. И опять «Динамо» отвечает с углового – 4:7. В этой игре «Динамо» забивает со стандартов больше, чем во всех остальных матчах чемпионата. Столичный клуб отчаянно ищет моменты, но защита «армейцев» гасит все попытки «бело-голубых» отыграться пока судья не назначает пенальти. Момент спорный, но с арбитром не спорят. 12 метровый реализует Иван Щеглов и это последний гол в игре – 5:7.

«СКА-Нефятник» к радости хабаровских болельщиков побеждает в пятом поединке чемпионата страны подряд. Следующую встречу «красно-черные» проведут в Красноярске уже в эту субботу с местным «Енисеем».