2019-11-20T21:42:11+03:00
Спорт

Пятая подряд: хабаровский «СКА-Нефтяник» продолжат победную серию переиграв в гостях московское «Динамо»

Первый тайм выдался достаточно спокойным, а вот второй заставил болельщиков поволноваться
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Пятая подряд: хабаровский «СКА-Нефтяник» продолжат победную серию переиграв в гостях московское «Динамо». Фото с сайта ХК «Динамо»Пятая подряд: хабаровский «СКА-Нефтяник» продолжат победную серию переиграв в гостях московское «Динамо». Фото с сайта ХК «Динамо»
Изменить размер текста:

Этот матч ожидался очень острым – ведь именно москвичи в полуфинале выбили «СКА-Нефтяник» из борьбы за кубок страны, а немного ранее армейцы не дали «белого-голубым» сыграть в финале Кубка Мира. Тогда противостояние получилось напряженным такого ожидали и сейчас. Тем более обе команды сделали небольшие «сейвы» - не стали напрягаться в предыдущих матчах с более слабыми соперниками. Тем не менее первый тайм выдался на удивление спокойным, такое ощущение, что топовые клубы примеривались друг к другу.

Счет на шестой минуте встречи открыл легионер «армейцев» Эрик Петтерссон – вышел один в один с вратарем и ни капли не сомневаясь реализовал момент. Мастерскую передачу шведу отдал Юрий Шардаков. Сравнять счет «бело-голубым» удалось только на 28 минуте матча. Янис Бефус – бывший игрок «СКА» и лидер нынешнего состава «Динамо» отдает передачу Владиславу Тарасову, тот забивает. Но на 43 минуте хабаровские «армейцы» вновь выходят вперед – после игрового инцидента «СКА» получает право на 12 метровый штрафной удар. Пенальти бьет Эрик Петтерссон и швед свой момент не упускает, делая дубль в этой встрече.

«Динамо» атакует, пытаясь вновь отыграться, но все острые моменты вязнут в грамотной защите хабаровчан. Первый тайм заканчивается красно-черные ведут с минимальным преимуществом 1:2. А вот второй тайм сразу показал москвичам что вечер перестал быть томным. На первых же секундах Эрик Петтерссон выходит к воротам «Динамо» - хет-трик! Преимущество хабаровчан вырастает до двух мячей, две минуты спустя свой момент не упускает Юрий Шардаков – 1:4. «Бело-голубые» отыгрывают очко на 51 минуте, но четыре минуты спустя Алан Джусоев и затем Максим Ишкельдин делают счет 2:6.

Казалось – все матч для «Динамо» закончен, но московский клуб не сдается и продолжает атаковать. Зарабатывает угловой и успешно его реализует – 3:6. «СКА» отвечает Максим Ишкельдин делает дубль – 3:7. И опять «Динамо» отвечает с углового – 4:7. В этой игре «Динамо» забивает со стандартов больше, чем во всех остальных матчах чемпионата. Столичный клуб отчаянно ищет моменты, но защита «армейцев» гасит все попытки «бело-голубых» отыграться пока судья не назначает пенальти. Момент спорный, но с арбитром не спорят. 12 метровый реализует Иван Щеглов и это последний гол в игре – 5:7.

«СКА-Нефятник» к радости хабаровских болельщиков побеждает в пятом поединке чемпионата страны подряд. Следующую встречу «красно-черные» проведут в Красноярске уже в эту субботу с местным «Енисеем».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Хабаровском крае небольшое потепление 23 ноября подкинет проблем
Хабаровск круглосуточно чистят от снега, оставшегося после циклона
Полтысячи почти пенсионеров в Хабаровском крае освоили новую профессию
В Хабаровском крае девять садов и один детский дом признали лучшими
Паромная переправа «Ванино-Холмск» заработала 20 ноября
Большой Шантар в Хабаровском крае станет легче на 110 тонн металла
В школе Комсомольска год пропадали компьютеры
Возгорания в торговых центрах подтолкнули чиновников в Биробиджане к действиям
В Еврейской автономии ищут очевидцев смертельной автоаварии
В Хабаровском крае ликвидируют почти 60 тысяч квадратных метров жилья
Нелегальная помощь мигрантам довела госслужащих в Хабаровске до лишения свободы
У Хабаровска появится своя Общественная палата
Биробиджанские спасатели получили два новых спецавтомобиля
В селе Мичуринском Хабаровского края построят новую школу
Движение автобусов из Хабаровска в Биробиджан и Владивосток возобновилось
Мошенник из Волгограда «по знакомству» вытянул деньги из хабаровчан
В ЕАО отменили ограничение на движение пассажирских автобусов
Погода в Хабаровске на 19 ноября 2019 года: днем до -12, без осадков
В Хабаровском крае закрыли бар с кучей проблем
Самолет в Хабаровском крае вынуждено кружил в воздухе из-за собаки
В Хабаровске продолжается битва со снегом на дорогах
В Биробиджане началось расследование скрытого уголовного дела