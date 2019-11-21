«Он все время был рядом»: в Биробиджане маленький пес поддерживал тонущего друга, сидя на краю провалившего льда

Жители Биробиджана стали свидетелями неприятной ситуации – на реке Бира в районе медицинского колледжа в полынью провалилась собака. Животное отчаянно пыталось выбраться из воды, но у него ничего не получалось. Добрые люди только и смогли, что вызвать спасателей. Сами к тонущему животному не пошли, потому что боялись тоже провалиться – лед был не достаточно крепким.

Прибывшие на место происшествия специалисты оценили ситуацию и провели серьезную операцию по спасению пса. В этом случае пришлось действовать так же, как и при спасении человека - привязали тросом работника чрезвычайной службы, который потом лежа передвигался к месту провала. Вставать на ноги нельзя иначе риск провалиться под лед увеличивается в разы.

- Спасатель с помощью лестницы и доски, постепенно добрался до полыньи, где барахталось животное. К слову, вес собаки был около 30 килограммов, вытаскивать ее было тяжело, – рассказал Алексей Поляков, заместитель начальника поисково-спасательного подразделения Еврейской автономной области. – Все это время рядом находился маленький пес. Он сидел недалеко от полыньи и не проваливался под лед. Песик терпеливо ждал спасения друга.

В итоге промокшее и замершее животное все-таки вытащили из воды и доставили на берег. Собаку осмотрели на наличие травм, растерли замерзшие конечности. Вскоре пострадавший пришел в себя и, почувствовав прилив сил, убежал восвояси. Возможно, животному было куда вернуться и где согреться, а может быть, собака вернулась со своим маленьким другом к уличным собратьям.