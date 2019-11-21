Музыкальный четверг на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» с Софьей Чайковской

Уже по сложившейся традиции четверг на радио «Комсомольская»-Хабаровск» музыкальный. А это значит, что в 9:00 к нам гости заглянула Софья Чайковская. Ей всего 13 лет, но она уже успела поучаствовать в конкурсе «Амурские зори» и стать лауреатом третьей степени. А еще Софья спела с Викторией Цыгановой, во время фестиваля «Открытое небо», который организовало радио «Комсомольская правда»-Хабаровск».

Музыкальный четверг на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» с Софьей ЧайковскойФото: Сергей ПЯТКОВ