2019-11-21T07:20:21+03:00
Общество

Когда «плюс» это минус: МЧС готовится к грядущему потеплению на этих выходных в Хабаровском крае

Уже в ближайшую субботу в Южных районах региона и Комсомольске-на-Амуре температура поднимется выше нуля [видео]
Борис КОКУРИН
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Когда «плюс» это минус: МЧС готовится к грядущему потеплению на этих выходных в Хабаровском краеКогда «плюс» это минус: МЧС готовится к грядущему потеплению на этих выходных в Хабаровском краеФото: Борис КОКУРИН
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Аномальное потепление в ноябре, как и недавнее похолодание с обильными снегопадами, связанно с очередным циклоном, зашедшим на территорию Хабаровского края. В этот раз осадки тоже будут и довольно обильные, вот только синоптики обещают, что выпадет мокрый снег, а в некоторых районах – дождь.

Все это будет продолжаться недолго – сразу за резким повышением температуры в субботу ожидается не менее резкое похолодание в воскресенье. Что может вызвать, и скорее всего вызовет, транспортный коллапс в крупных населенных пунктах региона.

Транспортные магистрали также в опасности. Мало того, по прогнозу ожидается повышение ветра до 15 – 20 метров в секунду, что тоже добавит головной боли коммунальным службам, энергетикам и спасателям.

- В превентивных целях будут вводиться ограничения на движение пассажирского транспорта. В период прохождения циклона на трассах по основным направлениям в готовности к реагированию 9 оперативных мобильных групп спасателей. Их задача – мониторинг обстановки и при необходимости оказание помощи водителям. Для патрулирования задействуется полноприводная техника подразделений МЧС России, оснащенная аварийно-спасательным инструментом и оборудованием. Также эти автомобили могут применяться как мобильный пункт обогрева. В свою очередь, мы обращаемся к гражданам с рекомендациями воздержаться от использования личного транспорта и выезда за пределы населенных пунктов. Это может быть крайне опасно, - рассказал Виталий Дарчия, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности.

Для того чтобы максимально сократить время устранения неисправностей на системах энергоснабжения, в режиме готовности будут находиться специальные ремонтные бригады. В случае чего на помощь придут спасатели. Для того чтобы вовремя реагировать на чрезвычайные ситуации, Центром по управлению в кризисных ситуациях краевого МЧС организовано взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, других ведомств по обмену информацией об оперативной обстановке в регионе.

Комментарий МЧС по прохождению циклона в Хабаровском крае.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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