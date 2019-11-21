Аниматора вызывали: как в Хабаровске организовать незабываемый праздник

В 8 утра на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - Галина Мудряк, больше известная, как «мама» хабаровских аниматоров. Галина знает толк в организации праздников и поэтому решила поделиться с нами секретами о том, как сделать мероприятие веселым и запоминающимся. К слову, впереди череда новогодних утренников и корпоративов.

Аниматора вызывали: как в Хабаровске организовать незабываемый праздникФото: Сергей ПЯТКОВ