2019-11-22T07:33:48+03:00
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Аниматора вызывали: как в Хабаровске организовать незабываемый праздник

Прямой эфир 22 ноября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Аниматора вызывали: как в Хабаровске организовать незабываемый праздникАниматора вызывали: как в Хабаровске организовать незабываемый праздникФото: Борис КОКУРИН
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В 8 утра на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - Галина Мудряк, больше известная, как «мама» хабаровских аниматоров. Галина знает толк в организации праздников и поэтому решила поделиться с нами секретами о том, как сделать мероприятие веселым и запоминающимся. К слову, впереди череда новогодних утренников и корпоративов.

Аниматора вызывали: как в Хабаровске организовать незабываемый праздник Фото: Сергей ПЯТКОВ

Аниматора вызывали: как в Хабаровске организовать незабываемый праздникФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 22_11_19 08-00 - 09-00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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