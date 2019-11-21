В МЧС рассказали, сколько ледовых переправ откроют в Хабаровском крае, и где они будут расположены

По данным синоптиков, несмотря на различные колебания, связанные с приходом циклонов, среднесуточные температуры в регионе падают. На реках вовсю идет процесс ледообразования. Так, например, от Хабаровска до села Малмыж, расположенного в Нанайском районе, специалисты наблюдают ледоход, а уже от Комсомольска-на-Амуре до самого устья река замерзла – идет ледостав. Как только толщина льда достигнет оптимальных отметок, на реках откроют переправы.

- Для безопасного пропуска транспортных средств и предупреждения возможных происшествий на водоёмах в зимний период планируется открыть 37 ледовых переправ в 10 районах Хабаровского края, - рассказали в региональном МЧС.

В Охотском районе их будет четыре, в Ульчском – шесть, столько же в районе имени Полины Осипенко, в Верхнебуреинском. В Комсомольском и Амурском по одной, Николаевском и Тугуро-Чумиканском – две, в Хабаровском – пять и в районе имени Лазо целых девять ледяных дорог. Кроме этого, в регионе будут устроены четыре «зимника» - в Охотском и Хабаровском районах общей протяженностью более 300 километров.

- Заявки на открытие тех или иных ледовых дорог подаются в ГИМС МЧС России органами местного самоуправления и предприятиями, которые непосредственно организуют весь комплекс мероприятий по подготовке их к эксплуатации в соответствии с требованиями безопасности, а затем обслуживают в течение всего периода действия. Когда переправа готова, сотрудники МЧС России освидетельствуют её и выдают разрешение на эксплуатацию, - подчеркнули в ведомстве.

Кроме ледовых переправ инспекторы готовятся проверять и места массового выхода на лед – таких в пяти районах края насчитывается восемь. Обычно там собираются любители зимней рыбалки. Причем в этом году они не стали дожидаться безопасной толщины ледового покрова и уже отправились на промысел. Рыбаков совсем не смущает, что лед еще не окреп и в любую минуту может проломиться.

- Причины происшествий и гибели людей на реках и озерах зимой не меняются из года в год. В основном это пренебрежение мерами предосторожности, выезд в несанкционированных местах на лёд на автомобилях и снегоходах. По статистике, за минувшую зиму в крае утонуло 7 человек, в позапрошлую за аналогичный период - 8 человек. И это без учета тех, кто пропал без вести при провалах под лёд, поэтому количество погибших на самом деле в два раза больше. В тоже время за минувшую зиму было спасено 20 человек. Статистика пугающая, но люди все равно выходят на неокрепший лед, рискуя жизнью, - подчеркнули в государственной инспекции по маломерным судам.

Для Ванинского и Советско-Гаванского районов характерен еще один вид зимних происшествий – отрыв льдин с рыбаками. К счастью, пока без жертв, всех удалось эвакуировать вовремя. Чтобы их не было, этой зимой в поселок Ванино заблаговременно было направлено судно на воздушной подушке с соответствующими специалистами на борту. Всего за безопасностью рыбаков и тех, кто пересекает реки по ледовым переправам, в этом году будут следить 220 человек из различных спасательных ведомств. Для оказания помощи в их распоряжении находятся 80 специальных транспортных средств, в том числе способных передвигаться по тонкому льду и воде. Следить за рисковыми рыбаками будут и с воздуха – при помощи беспилотников.