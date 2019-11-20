2019-11-21T10:32:04+03:00
Хабаровский эксперт

Компенсации дачникам пока нет. Расселению аварийного жилья да.

Слушайте эфир от 20 ноября 2019 года на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Компенсации дачникам пока нет. Расселению из аварийного жилья в Хабаровске да.Компенсации дачникам пока нет. Расселению из аварийного жилья в Хабаровске да.Фото: Борис КОКУРИН
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Сезон на грядках закрыт, но вот финансовый год для дачников продолжается. Вводятся новые налоговые правила для СНТ и аграриев-индивидуалов. Компенсации дачникам, чьи участки были затоплены в этом году, ещё не поступили. Об этом, а также о расписание водного транспорта в будущем сезоне в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы говорили с председателем межрайонного союза садоводов Натальей Митиной.

Компенсации дачникам пока нет. Расселению из аварийного жилья в Хабаровске да. Фото: Сергей ПЯТКОВ

Компенсации дачникам пока нет. Расселению из аварийного жилья в Хабаровске да.Фото: Сергей ПЯТКОВ

В новой благоустроенной квартире встретят Новый Год 11 семей, ранее живших в аварийных домах. Есть шансы, что эта цифра увеличится. Подробности заместителя начальника управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации Хабаровска Светланы Пискун.

Компенсации дачникам пока нет. Расселению из аварийного жилья в Хабаровске да. Фото: Сергей ПЯТКОВ

Компенсации дачникам пока нет. Расселению из аварийного жилья в Хабаровске да.Фото: Сергей ПЯТКОВ

Если у вас возникло желание участвовать в программе по расселению аварийного жилья, то вот вам контакты управления жилищного фонда администрации Хабаровска: (4212) 41-98-65, (4212) 41-99-75.

эксперт 20_11_2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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