2019-11-22T05:04:36+03:00
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С миру по игрушке – елки на Новый год: хабаровчане вместе украсят деревья в спортивном парке

Украшения для деревьев принимают до 20 декабря
Ольга КИВА
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С миру по игрушке – елки на Новый год: хабаровчане вместе украсят деревья в спортивном парке ФОТО: КГАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края»С миру по игрушке – елки на Новый год: хабаровчане вместе украсят деревья в спортивном парке ФОТО: КГАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края»
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В Хабаровске стартует предпраздничная акция «Наряжаем елку вместе!». Суть ее сводится к сбору сделанных своими руками игрушек и украшений, которыми украсят деревья в спортивном парке стадиона имени Ленина. К слову, на манежной площади уже стоит наряженная девятиметровая искусственная ель. Других пихтовых красавиц украсят как бы в дополнение к ней.

- К участию в акции приглашают всех желающих, независимо от возраста. Игрушки и украшения от горожан будут принимать до 20 декабря. Лучшие украшения на новогодней елке те, что сделаны своими руками, - рассказали в КГАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края». - Детскими поделками собираются нарядить елку на манежной площади в районе легкоатлетического манежа. Это довольно символично, потому что рядом обустроят детскую фотозону зимнего отдыха.

Позже лучшие работы выберут в рамках творческого конкурса в номинациях «Новогодняя игрушка», «Символ года-2020», «Оригинальная игрушка» и «Семейная игрушка». Итоги подведут 31 декабря 2019 года на сцене стадиона имени Ленина. Авторов лучших игрушек наградят памятными призами и подарками, остальных творцов отметят дипломами участника конкурса.

ТРЕБОВАНИЯ К УКРАШЕНИЯМ

Среди требований к создаваемым елочным украшениям - прочность материала и креативность новогодней поделки. Игрушка в высоту не должна быть меньше 50 сантиметров, длина гирлянды – не больше трех метров, а ее диаметр в пределах 15 сантиметров. Пожалуйста, не забудьте прикрепить к украшению петельку или прищепку, а также приложить карточку с данными: фамилия, имя автора, адрес и телефон, название созданной работы.

Новогодние игрушки принимают в рабочие время на стадионе имени Ленина, в здании легкоатлетического манежа. Более подробная информация по телефонам 8-929-411-92-49, 8-924-917-71-77.

Напомним, в зоосаде «Приамурский» также проводят традиционный конкурс по изготовлению елочных украшений «Новогодняя сказка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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