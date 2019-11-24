«Барыс» - «Амур», 24 ноября 2019: онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата России по хоккею КХЛ

«Амур» продолжает борьбу на выезде, в первом не домашнем матче, который команда провела в Уфе «тигры» уступили местному «Салавату Юлаеву» со счетом 5:3. Схватка вышла очень достойной и если поначалу уфимские болельщики относились к хабаровской команде с пренебрежением как к аутсайдеру чемпионата, то в третьем периоде уже всерьез опасались что «Салават» может уступить гостям – слушком упорная борьба шла на площадке. Полторы минуты и чуть-чуть везения не хватило «тиграм» чтобы довести дело до овертайма.

Сейчас хабаровская команда из Уфы переехала в Нур-Султан, где ей предстоит еще один непростой матч с хоккейным клубом «Барыс». Посмотрим кто из хищников окажется сильнее.

О СОПЕРНИКЕ

Хоккейный клуб «Барыс» был основан в тогда еще Астане 26 ноября 1999 года. Всего за полтора десятилетия «Барыс» стал одной из главных визитных карточек Казахстана, и одним из лидеров Континентальной хоккейной лиги. В 2007 году клуб выходит в Высшую лигу хоккея. В 2009 году «Барыс» становится участником КХЛ – наиболее престижной и высококлассной хоккейной лиги на евразийском континенте. С тех пор он неоднократно попадал в топ 10 команд лиги. Соперник серьезный и бескомпромиссный.

СОСТАВ КОМАНДЫ

Вратари: Хенрик Карлссон 1, Сергей Кудрявцев 20, Эдди Паскуале 80.

Защитники: Егор Шалапов 4, Леонид Метальников 6, Максим Семенов 7, Джесси Блэкер 9, Кирилл Полохов 23, Даррен Диц 44, Атте Охтамаа 55, Виктор Сведберг 58, Самат Данияр 65, Никита Клещенко 69, Валерий Орехов 74, Алексей Маклюков 85.

Нападающие: Талгат Жайлауов 8, Никита Михайлис 10, Кертис Волк 14, Егор Петухов 15, Ярослав Евдокимов 16, Павел Акользин 18, Корбэн Найт 19, Кирилл Панюков 22, Эрик Тангрэйди 26, Дастин Бойд 41, Роман Старченко 48, Линус Виделль 59, Аркадий Шестаков 64, Максим Мусоров 72, Ииро Пакаринен 81, Батырлан Муратов 88, Антон Сагадеев 89, Дмитрий Шевченко 95, Алихан Асетов 96.

Главный тренер: Андрей Скабелка

- В начале ноября «Барыс» усилился двумя игроками: габаритным защитником-домоседом Атте Охтамой, завоевавшим кубок Гагарина вместе с «Ак Барсом», и нападающим из Швеции ом Виделлем, чей показатель в чемпионатах КХЛ редко опускался ниже отметки в 30 очков за сезон.Иностранцы уже успели забить свои первые шайбы за «Барыс» и усилить большинство, которое и без этого являлось одним из самых сильных в лиге – каждый пятый розыгрыш барсов оборачивается голом, делятся информацией в ХК «Амур».

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

- И снова матч в Нур-Султане. А ведь, кажется, первое кошечье дерби сезона было вот-вот недавно, пару недель назад. На самом же деле чемпионат близится к середине, а с дебютной встречи «Барыса» и «Амура» прошло почти три месяца. В том матче Тигры уступили со счетом 2:3, ответная игра в Хабаровске также не принесла дальневосточникам очков. К очередной очной встречи соперников в турнирной таблице разделяют 10 строчек или 9 очков. В последних пяти матчах команды показали одинаковый результат - выиграли два поединка из пяти, правда барсы заработали на одно очко больше, сыграв в овертайме с московским «Динамо», - рассказали в хабаровском клубе.

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Как полагают аналитики «Барыс» пытается выйти на более высокий уровень, но пока у него не очень получается. Получится сейчас или нет? Пока не ясно. В то же время «Амур» в последнее время показывает неплохие результаты с командами которые явно сильнее, задача хабаровчан войти в плей-офф, и они будут сражаться до последнего, так что фаворитом в этом матче являются скорее «тигры» чем «снежные барсы».

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «Барыс» - «Амур» 24 ноября с 14:00 по московскому времени (в 21:00 по хабаровскому).