2019-11-24T15:16:43+03:00
Общество

Дополнительное образование детей в Хабаровске: кружки и секции города

Краткий обзор мест, где специалисты готовы заниматься с несовершеннолетними
Ольга КИВА
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Дополнительное образование детей в Хабаровске: кружки и секции городаДополнительное образование детей в Хабаровске: кружки и секции городаФото: Иван ПРОХОРОВ
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Каждый родитель задумывался о том, как обеспечить дополнительное образование детей в Хабаровске. Поиск кружков и секций может занять много времени и сил. Чтобы упростить задачу мамам и папам, редакция «КП» решила объединить их в один небольшой список. Напомним, что расплатиться за занятия в рамках дополнительного образования теперь можно с помощь специального сертификата. Оформление документа происходит на сайте 27.pfdo.ru.

Кружки и секции дополнительного образования детей в Хабаровске в Индустриальном районе:

- центр развития ребенка «Я сам», улица Рокоссовского, 14;

- детско-юношеский центр «Поиск, улица Ворошилова 42;

- центр развития ребенка «Талисман», улица Фурманова, 2;

- КГААОУ ДО РМЦ, улица Архангельская, 25;

- детская школа искусств №7, улица Союзная, 76;

- детская школа искусств №5, улица Световая, 9.

Дополнительное образование для детей в Центральном районе:

- вокально-инструментальная студия «Микс», улица Комсомольская, 101;

- детская художественная школа, улица Запарина, 26;

- спортивно-развлекательный центр «ЮниClub, улица Гамарника, 64;

- центр эстетического воспитания «Отрада», улица Юности, 6Б;

- центр развития оебенка «Первый Классный», улица Рабочий Городок, 1В.

Дополнительное образование детей в Железнодорожном районе:

- центр развития ребенка «Талантливые дети», Восточное шоссе, 41;

- спортивный клуб для детей и подростков «Ярость», улица Хабаровская, 8;

- подростково-молодежный клуб «Поколение», улица Костромская, 54;

- детский клуб «Дворик детства», улица Окружная, 13А;

- клуб для детей и подростков «Косатка», улица Кочнева, 6;

- детская школа искусств №6, улица Пилотов, 1;

- школа искусств «Яр-Гончар», улица Первомайска, 11.

Дополнительное образование для детей в Кировском районе:

- школа искусств «ТаланТы», улица Воронежская, 38А;

- детская школа искусств Хабаровска, улица Льва Толстого, 58;

- клуб для детей и подростков «Енотики», улица Советская, 10;

- квесты, клуб для детей и подростков «Нерв», улица Некрасова, 64;

- Спортивный клуб «Роботрек», улица Забайкальская, 7;

- центр детского творчества «Радуга Талантов», улица Орджоникидзе, 5.

Дополнительное образование для детей в Краснофлотском районе:

- клуб для детей и подростков «Потомучка», улица Руднева, 17;

- центр развития бокса, улица Руднева, 68;

- учебный центр «Планета детства», улица Тихоокеанская, 218 В;

- школа скорочтения и развития интеллекта IQ007, улица Тихоокеанская, 218Б;

- центр развития ребенка «Молодость», улица Тихоокеанская, 204.

ИСТОЧНИК KP.RU

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