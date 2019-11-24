Дополнительное образование детей в Хабаровске: кружки и секции города
Каждый родитель задумывался о том, как обеспечить дополнительное образование детей в Хабаровске. Поиск кружков и секций может занять много времени и сил. Чтобы упростить задачу мамам и папам, редакция «КП» решила объединить их в один небольшой список. Напомним, что расплатиться за занятия в рамках дополнительного образования теперь можно с помощь специального сертификата. Оформление документа происходит на сайте 27.pfdo.ru.
Кружки и секции дополнительного образования детей в Хабаровске в Индустриальном районе:
- центр развития ребенка «Я сам», улица Рокоссовского, 14;
- детско-юношеский центр «Поиск, улица Ворошилова 42;
- центр развития ребенка «Талисман», улица Фурманова, 2;
- КГААОУ ДО РМЦ, улица Архангельская, 25;
- детская школа искусств №7, улица Союзная, 76;
- детская школа искусств №5, улица Световая, 9.
Дополнительное образование для детей в Центральном районе:
- вокально-инструментальная студия «Микс», улица Комсомольская, 101;
- детская художественная школа, улица Запарина, 26;
- спортивно-развлекательный центр «ЮниClub, улица Гамарника, 64;
- центр эстетического воспитания «Отрада», улица Юности, 6Б;
- центр развития оебенка «Первый Классный», улица Рабочий Городок, 1В.
Дополнительное образование детей в Железнодорожном районе:
- центр развития ребенка «Талантливые дети», Восточное шоссе, 41;
- спортивный клуб для детей и подростков «Ярость», улица Хабаровская, 8;
- подростково-молодежный клуб «Поколение», улица Костромская, 54;
- детский клуб «Дворик детства», улица Окружная, 13А;
- клуб для детей и подростков «Косатка», улица Кочнева, 6;
- детская школа искусств №6, улица Пилотов, 1;
- школа искусств «Яр-Гончар», улица Первомайска, 11.
Дополнительное образование для детей в Кировском районе:
- школа искусств «ТаланТы», улица Воронежская, 38А;
- детская школа искусств Хабаровска, улица Льва Толстого, 58;
- клуб для детей и подростков «Енотики», улица Советская, 10;
- квесты, клуб для детей и подростков «Нерв», улица Некрасова, 64;
- Спортивный клуб «Роботрек», улица Забайкальская, 7;
- центр детского творчества «Радуга Талантов», улица Орджоникидзе, 5.
Дополнительное образование для детей в Краснофлотском районе:
- клуб для детей и подростков «Потомучка», улица Руднева, 17;
- центр развития бокса, улица Руднева, 68;
- учебный центр «Планета детства», улица Тихоокеанская, 218 В;
- школа скорочтения и развития интеллекта IQ007, улица Тихоокеанская, 218Б;
- центр развития ребенка «Молодость», улица Тихоокеанская, 204.
ИСТОЧНИК KP.RU