2019-11-25T02:31:17+03:00
Общество

«У нас много мыслей, планов и полетов»: педагог из Комсомольска стал призером Всероссийского конкурса

Алексею Малькову пришлось постараться, чтобы выделиться из 69-ти финалистов
Ольга КИВА
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«У нас много мыслей, планов и полетов»: педагог из Комсомольска стал призером Всероссийского конкурса«У нас много мыслей, планов и полетов»: педагог из Комсомольска стал призером Всероссийского конкурсаФото: Правительство Хабаровского края
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Педагог из Комсомольска-на-Амуре стал призером Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». За победу в финале конкурса боролись 69 педагогов из 36 регионов страны. По итогу состязания представителя детского технопарка «Кванториум» удостоили звания лауреата третьей степени в номинации «Техническая».

Сам призер еще в юности увлекался авиамоделированием, а педагогом он стал в зрелом возрасте. Для этого Алексей получил диплом, разработал программу «Технологии проектирования беспилотников». Новоявленный лауреат несколько лет работает в «Кванториуме», помогает ребятам постигать азы моделирования.

- Именно технопарк дает мне все необходимое для реализации замыслов. Я решил заниматься летательными системами, потому что это новейшее направление. Ребята учатся их проектировать и планировать результат. Свои изобретения мы представляем на конкурсах разного уровня. На будущее у нас много мыслей, планов и полетов, - рассказал педагог.

Отметим также, что в этом году Алексей Мальков участвовал в региональном этапе и дошел до победного конца. Тогда за право представлять регион на более высоком уровне боролся 21 педагог из Хабаровска, Комсомольска и шести районов края.

Для справки:

Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» в России проводят 15-ый раз. Традиционно участник федерального этапа прошли два тура конкурсных испытаний. Так, кандидаты выполнили открытое занятие, продемонстрировали владение универсальными компетенциями, выполнили задачи на применение образовательных и педагогических технологий. Также участники разрешали педагогическую ситуацию, вели диалог с представителем Минпросвещения России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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