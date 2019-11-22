Операция «Сугроб» взяла успешный старт в Хабаровском крае

Акция «Сугроб» стартовала утром 21 ноября в разгар борьбы коммунальных служб города с последствиями снежных циклонов. Инициатива принадлежит главному управлению регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Суть ее проста, организовать своего рода общественный контроль и обратить внимание жилищных инспекторов на те организации, которые не справляются с уборкой снега во дворах и на придомовых территориях. Как отметил главный государственный жилищный инспектор края Андрей Коротков ответственность за уборку этих территорий несут управляющие компании, в рамках текущего содержания жилья. Пожаловаться на некачественные услуги можно через инстаграм главного управления регионального госконтроля и лицензирования края @krgkl_khv или же по телефону 8 (4212) 40-23-40.

Жилищные инспекторы оценили работу управляющих компаний на местах. Фото предоставлено главным управлением регионального государственного контроля и лицензирования

Хабаровчане идею оценили.

- За первый день работы нами получено было 12 сообщений на горячую линию и 8 через инстаграм, - рассказала начальник управления государственного жилищного надзора главного управления госконтроля Хабаровского края Виктория Кашевская. — Более половины звонков поступило от жителей Хабаровска, остальные из Комсомольск-на-Амуре, Эльбана, пос. Тополево и Мирное Хабаровского района. Информация оперативно передается в управляющие компании для принятия мер.

Сегодня жилищные инспекторы провели первый рейд по поступившим жалобам. Работу управляющих компаний на местах они оценили как удовлетворительную. Напомним, акция «Сугроб» продлится до апреля 2020 года.