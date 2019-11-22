Футболисты «СКА-Хабаровск» продолжают свою выездную серию, после не слишком удачной игры с калининградской «Балтикой» - командой примерно одного уровня с «армейцами» - у «СКА» новый поединок, на этот раз в Москве с «Чертаново». Самой молодой и амбициозной командой ФНЛ, которая не так давно провела очень странную в плане судейства игру с той же «Балтикой». Это последний матч в этом году, и хабаровская команда рассчитывает завершить его победой.

Чертаново - СКА-Хабаровск , 23 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 25 тура чемпионата России по футболу ФНЛ.

О СОПЕРНИКЕ

ФК «Чертаново» - клуб был основан в 1993 году. Сначала играл во второй лиге первенства России под названием «СУО», затем выступал в третьей лиге. С 1997 года выступал среди любителей, однако уже с 2014 года вернул себе статус профессиональной команды. Три сезона подряд после этого команда играла в зоне «Центр» ПФЛ, в сезоне 2017/2018 годов перебралась в группу «Запад», в позапрошлом сезоне стала выступать в ФНЛ.

Лучшее достижение в первенстве России — 1 место в группе «Запад» первенства ПФЛ (сезон-2017/18), 5 место в Олимп-Первенстве ФНЛ (сезон 2018/2019).

Лучшее достижение в Кубке России — выход в 1/16 финала (2019/20).

Четыре раза принимал участие в Кубке ФНЛ: 2016, 2017 (финалист), 2018 и 2019.

В 2018 году «Чертаново» стало самой молодой командой, которой удалось пробиться в ФНЛ - средний возраст игроков меньше 19 лет.

- В текущем сезоне ФК «Чертаново» достаточно уверенно выступает в Олимп-Первенстве ФНЛ и в настоящее время претендует на участие в переходных матчах за право играть в элитном российском дивизионе. После 24 туров чертановцы, набрав 45 очков, замыкают четвёрку сильнейших команд лиги, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

СОСТАВ КОМАНДЫ

Вратари: Абаев Илья 81, Ломаев Иван 1, Радионов Александр 55.

Защитники: Бартасевич Владимир 13, Горшков Юрий 23, Кондаков Егор 3, Михайлов Александр 44, Никитенков Алексей 63, Паршиков Владислав 2, Редькович Дмитрий 4, Солдатенков Александр 6, Захаров Андрей 22, Надольский Александр 99.

Полузащитники: Витюгов Максим 8, Герчиков Леонид 68, Ежов Роман 11, Завезен Юрий 31, Камышев Илья 5, Колесниченко Кирилл 24, Пруцев Данил 25, Великородный Дмитрий 21, Рудковский Егор 10, Сулейманов Никита 69,

Нападающие: Молчанов Дмитрий 20, Прудников Николай 17, Сарвели Владислав 9, Тюменцев Даниил 7, Цыпченко Дмитрий 91, Конев Александр 96.

Главный тренер: Игорь Осинькин.

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ

Хабаровские «армейцы» встречались с этим клубом всего в 3 официальных матчах. Две игры прошли вничью, один матч проиграли.

- Также в 2016 году хабаровчане встречались с «Чертаново» в рамках розыгрыша Кубка ФНЛ-2016. Игра закончилась победой нашей команды со счетом 4:0. Последняя встреча команд состоялась 10 августа нынешнего года в Хабаровске, и счёт в ней не был открыт - 0:0, - отметили в клубе.

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

По мнению аналитиков, «Чертаново» сейчас на пике формы, в то время как «СКА-Хабаровск» - крепкий середняк турнирной таблицы. У москвичей отличная линия нападения и неплохая – защиты. Они явный фаворит в этом матче, впрочем, при упорстве хабаровской команды встреча вполне может закончиться вничью.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «Чертаново» - «СКА-Хабаровск» с 15:00 по московскому времени (22:00 по хабаровскому).