О новых категориях бизнеса в Хабаровском крае и новых видах предпринимательства

Федеральный закон о социальном предпринимательстве был принят в конце июля. И вот, подоспела законодательная инициатива, закрепившая главное - понятийный аппарат. Теперь некоторые представители малого и среднего бизнеса официально могут получить статус социальных и полагающиеся вместе с ним преференции.

ЛЮДЯМ НУЖНЫ УСЛУГИ

Малому и среднему бизнесу уже на законных основаниях разрешили именоваться «социальным», получать за это дополнительную поддержку и благодарность народных масс. Одно из заседаний краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, проведенное в сентябре, было целиком посвящено этой теме. Председатель совета, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал тогда подчеркнул, что бизнес, решающий социально значимые задачи, вправе рассчитывать на поддержку.

- Человеку неважно, где он получит социальную услугу: в государственном, муниципальном или частном учреждении, - отметил губернатор Сергей Фургал. - Его интересуют доступность, качество и сроки. Нет сомнения, что у бюджетных и негосударственных организаций должны быть равные условия для работы в социальной сфере. Нам необходимо разработать механизмы по финансовой, юридической и имущественной поддержке бизнеса, который работает на решение социально значимых задач.

Как напомнил первый заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам Юрий Золочевский, по поручению президента Владимира Путина разработан Стандарт развития конкуренции. Хабаровский край приступил к внедрению Стандарта в составе шести пилотных субъектов в 2014 году.

- Базовая задача - сделать все для сокращения влияния государства на экономику. Неважно, что это за госпредприятия, акционерные общества или компании, которые имеют какую-то другую правовую форму. Чем больше будет частных инициатив, тем выше конкуренция. Соответственно, и экономика будет развиваться эффективнее, - подчеркнул Михаил Евраев, заместитель руководителя ФАС России.

КОГО ПРИЗНАЮТ «СОЦИАЛЬНЫМ»

Итак, тема актуальная и важная. Подробнее в нее нам поможет погрузиться специалист. О социальном предпринимательстве как явлении корреспонденту «Комсомолки» рассказала Ксения Треногина, директор АНО «Дальневосточный центр развития конкуренции в социальной сфере».

- Федеральный закон выделяет четыре категории субъектов малого и среднего предпринимательства, которые могут быть отнесены к социальным, - объяснила Ксения Дмитриевна. - Во-первых, это предприятия, где половину численности работников составляют социально уязвимые категории граждан. То есть инвалиды, одинокие родители, многодетные, пенсионеры и лица предпенсионного возраста, освобожденные из мест лишения свободы, малоимущие… Всего восемь категорий. Во-вторых, предприятие может быть признано социальным, если продает продукцию, произведенную социально уязвимыми категориями граждан. В-третьих, предприниматель может оказывать услуги таким гражданам. И, наконец, к социальному предпринимательству относится сфера деятельности, направленная на общественное благо, в первую очередь образовательная и культурно-просветительская деятельность.

ВАМ ПОДДЕРЖКА, ПОЛУЧИТЕ!

Какие же преференции согласно новому закону могут получать социальные предприниматели?

- Законом предусмотрен целый ряд мер поддержки социального бизнеса, - отметила Ксения Треногина. - Это льготные микрозаймы, имущественная поддержка социальных предприятиий, в том числе путем предоставления во владение и в пользование государственного и муниципального имущества на льготных условиях, информационная и консультационная поддержка, организация обучения и курсов повышения квалификации. Пока все эти преференции прописаны в федеральном законе в полном объеме, как конкретно они будут реализованы на территории региона - покажет время.

АНО «Дальневосточный центр развития конкуренции в социальной сфере» оказывает помощь социальным предпринимателям и тем, кто только планирует ими стать.

- Миссия Центра - создание благоприятных условий для развития социального предпринимательства в регионе посредством оказания информационных, консультационных, просветительских услуг, - продолжила Ксения Дмитриевна. - Центр развития конкуренции в социальной сфере реализует направление поддержки МСП по принципу «одного окна» под федеральным брендом «Мой бизнес». Вот уже три года как мы оказываем поддержку бизнесу, некоммерческим организациям и гражданам, желающим открыть свой бизнес в социальной сфере. Так, при нашей поддержке открыты предприятия, на которых трудятся взрослые с аутизмом, проходящие реабилитацию алко- и наркозависимые. Одинокие матери и женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из реабилитационного центра «Время перемен», уже два года работают на складе-магазине «Добра много». За это время его создатели сделали большой прорыв, выстроив целую систему приема, отбора и продажи б/у вещей. Примерно десять процентов собранной одежды продаются, оставшиеся 90% раздаются нуждающимся. Прекрасный результат показывает массажный центр, в котором трудятся инвалиды по зрению. Особая чувствительность рук незрячих людей делает технику массажа уникальной.

А еще летом этого года мы провели региональный этап всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года - 2019». Конкурс направлен на поиск и выявление лучших проектов и практик субъектов социального предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность. Для участия поступило 26 заявок. По результатам экспертной оценки девять проектов названы лучшими. Все очень интересные. Развитие детей и взрослых, инклюзия, производство детских деревянных конструкторов, центр наблюдения и исследования современного искусства, социальный туризм, переработка органических отходов (использованный кофейный жмых), хоккейная мастерская, семейная ферма.

КСТАТИ

В Хабаровском крае реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На различные направления поддержки региону выделена федеральная субсидия в размере около 305 миллионов рублей. Одним из основных направлений нацпроекта является развитие социального бизнеса в регионах, оказание этому сектору предпринимательства всесторонней поддержки - от создания идеи до продвижения ее на рынке товаров и услуг.