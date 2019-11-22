Планы на будущее в Хабаровске: или новости о Триумфальной арке и массовых катаниях на коньках и лыжах

Триумфальная арка появится в Хабаровске и вероятнее всего на Комсомольской площади, потому что по результатам городского конкурса авторы трех лучших архитектурных проектов выбрали именно это место. Когда будет возведено это сооружение? Почему оно необходимо? На эти и другие вопросы в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" нам рассказали вдохновитель этой идеи Валерий Хидиров и вице-президент Союза архитекторов России, председатель правления Хабаровской краевой организации СА России Владимир Васильев.

Планы на Будущее в Хабаровске: или новости о Триумфальной арке и массовых катаниях на коньках и лыжахФото: Сергей ПЯТКОВ

Катки и лыжные базы Хабаровска стали темой беседы во втором получасе проекта "Хабаровский эксперт". Где и за сколько можно покататься уточнил начальник управления по физической культура администрации Хабаровска Александр Леонов.

Планы на Будущее в Хабаровске: или новости о Триумфальной арке и массовых катаниях на коньках и лыжахФото: Сергей ПЯТКОВ