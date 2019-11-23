В международном аэропорту Хабаровск встретили двухмиллионного пассажира

Представьте себя удивление пассажира, летевшего на рейсе Хабаровск- Петропавловск- Камчатский, когда к нему подошли сотрудники аэропорта с поздравлениями и подарками. Оказалось, что он стал двухмиллионном пассажиром с начала 2019 года, который зарегистрировался в международном аэропорту Хабаровска. Так повезло 36-летнему сотруднику МЧС России из Петропавловска-Камчатского Александру Капкову. И как отметил генеральный директор АО "Международный аэропорт Хабаровск" Юрий Кондратчик, особенно отрадно, что юбилейного пассажира встретили именно на внутрирегиональном маршруте.

«Стратегическая цель для аэропорта - в качестве узлового аэропорта способствовать развитию межрегионального сообщения как внутри Дальнего Востока, так и обеспечивать связность региона с другими частями страны», - заявил глава аэропорта.

Отметим, новый пассажирский терминал внутренних авиалиний Хабаровска был запущен президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре этого года на V Восточном экономическом форуме. Терминал был построен с помощью преференциального режима ТОР и при участии Фонда развития Дальнего Востока. Ход строительства терминала находился под контролем вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ Юрия Трутнева. Во время осмотра терминала вице-премьер отметил, что строительство еще одного масштабного инфраструктурного объекта — пример комплексного подхода к решению задачи, поставленной Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, по ускоренному развитию Дальнего Востока.

«Все, что касается взлетно-посадочной полосы и перронов, делается за счет средств федеральной целевой программы. Кроме того, проект по строительству нового терминала внутренних авиалиний был реализован на территории опережающего развития и получил весь пакет льгот. И самое важное – это предоставление финансирования от Фонда развития Дальнего Востока и Внешэкономбанка, - заявил он. - И сейчас мы видим новый современный, технологичный, комфортный и безопасный аэровокзал международного класса. Важно, что режим ТОР работает на людей, что запуск нового терминала сделает жизнь тех, кто живет и прилетает в Хабаровский край, удобнее и комфортнее»

И то, что новый хабаровский аэропорт отвечает всем современным стандартам, отмечают все гости города. А вот у юбилейного пассажира Александра Капкова будет возможность сюда вернуться. Ведь в подарок от аэропорта он получил сертификат на бесплатное годовое обслуживание в бизнес-зале нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта Хабаровск и открытый билет "туда и обратно" из списка пяти (Владивосток, Южно-Сахалинск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Иркутск) новых внутренних направлений из Хабаровска, открытых авиакомпанией Nordwind в рамках стратегического партнерства с международным аэропортом Хабаровск. Воспользоваться презентом почетный пассажир сможет воспользоваться в течение календарного года.

Также в день регистрации двухмиллионного пассажира аэропорт Хабаровск подготовил еще несколько сюрпризов. Всех гостей аэропорта развлекал оркестр русских народных инструментов Хабаровской краевой филармонии, а пассажирам и экипажу рейса Хабаровск – Петропавловск-Камчатский вручили праздничный торт, чтобы они смогли в полете отметить чаепитием торжественное событие.

Новый терминал внутренних авиалиний оснащен 3 телетрапами, 12 лифтами различного назначения и 7 эскалаторами. Что касается технологического оснащения, то терминал соответствует современным международным и отечественным стандартам, соблюдены требования обеспечения комфорта для маломобильных пассажиров. Площадь терминала более 27 тыс. кв. м. Пропускная способность позволит обслуживать до 3 млн пассажиров ежегодно.

Реализация проекта началась в марте 2018 года. 30 августа 2019 года было получено разрешение на ввод аэровокзального комплекса в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация), а 4 сентября новый терминал торжественного открыл Президент Владимир Путин.